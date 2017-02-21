Жители улиц Калинина и Радиаторная винят в будущем наводнении… городское гидротехническое сооружение

Старожилы называют застройку этой части города торговыми центрами и многоэтажными домами непродуманным решением департамента градостроительства и архитектуры.

Сегодня на улице Радиаторной, дважды затопленной летними ливнями 2015-го и 2016-го годов, а теперь с опаской ждущей весеннего паводка, наконец-то появился грейдер. Правда, работой механизатора жители остались недовольными: убранный впервые с начала зимы снег ковш сдвинул с центра дороги к обочинам, завалив заборы и подходы к частным домам полуметровой высоты отвалами. Более того, тяжелая техника засыпала снежной кашей устроенные на огородах жителей этой улицы и параллельной ей улицы Калинина водоотводные канавы, по которым ливневые и талые воды стекают в канал, соединяющийся с руслом реки Липовка.



- Мы не сможем очистить от наваленного снега наши канавы самостоятельно. Если снег останется в них, то станет запрудой на пути прохождения паводковых вод. И нас действительно, как прогнозирует мэрия, затопит по пояс в наших домах. Что же нам теперь, эвакуироваться? - плачущим голосом говорит в телефонную трубку Ольга, жительница одного из домов по улице Калинина. - А что делать с моей бабушкой, которой под 90 лет? Собирать ей еду в узелок и отправлять в хоспис, как сказали мне сотрудники городской администрации?



На месте, на улице Калинина, корреспондент GORОD48 встретил Тамару Пипия, жительницу переулка Радиаторный, которая живет здесь вот уже 36 лет. Женщина рассказывает, что серьезное весеннее наводнение, когда вода зашла в ее дом на полметра высотой, было здесь только в 2010 году. Связано это было с тем, что в эту часть города из-за каких-то проблем на дамбе хлынула вода из реки Воронеж. Тогда власти признали свою вину и выплатили пострадавшим денежные компенсации. Также большая вода тут была летом 2015-го и 2016 годов - из-за сильнейших ливней. В позапрошлом году самой высокой точкой наводнения стала отметка в 180 сантиметров, зафиксированная в доме №57 на улице Калинина. Но в этом году, как говорят чиновники, вешние воды могут подняться до пояса.



По мнению Тамары Пипия, насобиравшей целую папку бумаг, паводок придет сюда не столько из-за обилия снега, сколько из-за… водоотводного канала, прорытого администрацией Липецка после летнего наводнения 2015 года.



Женщина показывает этот канал, который должен сбрасывать воду в русло реки Липовка с последующим ее проходом в реку Воронеж. По ее словам, канал нарушил естественные пути прохождения ливневых и паводковых вод. Более того, он выполнен с отрицательным уклоном: в него из-за этого затекает вода из выходящей из берегов реки Липовка. Помимо этого, в канал сбрасываются воды с территорий супермаркета «Лента» и комплекса областного ГИБДД, хотя они должны быть направлены в противоположную сторону - к реке Воронеж. Есть и еще одно, с точки зрения жителей этой части города, непродуманное решение департамента градостроительства и архитектуры мэрии: разрешение на строительство прямо у этого водоотводного канала многоэтажных жилых домов, что также делает невозможным проход через места застройки паводковых вод.



- Наверняка есть технические решения этой проблемы, но будут ли ими заниматься чиновники? - говорит Тамара Пипия. - Мне кажется, что у городских властей одно желание: отселить нас по федеральному закону как тех, кто проживает на регулярно подтапливаемых территориях. Уже, кстати, такая попытка была. В таком случае за средства федерального бюджета нам выплатят по 29 тысяч рублей, кажется, за квадратный метр узаконенной недвижимости плюс компенсируют цену земли по кадастровой, а не по рыночной стоимости. А на месте наших домов построят жилье бизнес-класса.



Также жители улиц Калинина и Радиаторной не хотят перевозить свои вещи в определенные администрацией города места их хранения. Подпадающие в зону затопления люди считают, что мебель и бытовую технику просто свалят в кучу, откуда их потом придется вывезти на свалку, ведь два переезда равны одному пожару. Однако при таком подходе, как ранее заявил глава Липецка, пострадавшие от наводнения горожане не будут иметь права на компенсацию из городского бюджета понесенных от паводка потерь имущества.