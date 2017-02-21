В Липецкой области доля потенциальных покупателей жилья — 23%

23% потенциальных покупателей жилья в Липецкой области планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшие год-два. Такие данные приводятся в исследовании экспертов Финансового университета при Правительстве РФ, посвященному состоянию рынка недвижимости в городах России с населением более 250 тысяч человек.﻿

По состоянию на сегодняшний день 89% российских городских семей живут в собственных квартирах и домах, 9% снимают жилье. В среднем квартиросъемщики тратят на аренду жилья 34,5% своих доходов. Средний размер квартиры или дома, в котором проживает городская семья, составляет сегодня 69 кв. метров.

Сегодня инвестиционное жилье имеют 4,6% российских семей против 2-3% до 2014 года — одна из причин в резкой девальвации рубля , которая заставила население в 2014-2015 годах инвестировать свои накопления в недвижимость. Еще 4% готовы инвестировать в жилье в ближайшее время.

В целом, 21% городских семей хотели бы улучшить свои жилищные условия — в среднем они намерены это сделать через 3,4 года, а 2,4% семей, проживающих в крупных и средних городах, намерены взять ипотечный кредит в течение года. В улучшение собственного жилья средняя российская городская семья готова вложить 3,1 млн. рублей.

Самая высокая доля семей, намеренных улучшить свои жилищные условия в ближайшие год-два — в Грозном (52%), Махачкале (43%), Севастополе (42%), Комсомольске-на-Амуре (39%), Якутске (39%). Наименьшая доля — в Воронеже (14%), Нижнем Новгороде (14%), Москве (16%), Санкт-Петербурге (17%), Краснодаре (18%). В Липецке их доля оказалась 23%.