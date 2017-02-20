В России

32 минуты назад

Собаки насмерть загрызли девочку

98
#Отлов #животные
Собаки насмерть загрызли девочку

Ребенку было всего 9 лет.

Накануне в полицию Республики Дагестан поступила информация об обнаружении по улице Петра I города Махачкалы тела 9-летней девочки с множественными рваными ранами. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан организовано проведение доследственной проверки. Сейчас следователи имеют все основания полагать, что смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак. Это подтверждается экспертами.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следователи указывают на ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны Управления жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы в части отлова безнадзорных животных в городах и населенных пунктах По версии следствия, это повлекло причинение по неосторожности смерти ребенка.
98
#Отлов #животные

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