Собаки насмерть загрызли девочку

Ребенку было всего 9 лет.

Накануне в полицию Республики Дагестан поступила информация об обнаружении по улице Петра I города Махачкалы тела 9-летней девочки с множественными рваными ранами. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан организовано проведение доследственной проверки. Сейчас следователи имеют все основания полагать, что смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак. Это подтверждается экспертами.



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следователи указывают на ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны Управления жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы в части отлова безнадзорных животных в городах и населенных пунктах По версии следствия, это повлекло причинение по неосторожности смерти ребенка.