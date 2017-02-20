Роспотребнадзор не нашёл очевидных нарушений в детском саду №2

Напомним, 16 февраля у многих воспитанников садика начались рвота и тошнота.

Как сообщила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области выезжали на обследвание детского сада №2, по которому появилась информация о заболевании детей.



- Очевидных санитарных нарушений в детском саду №2 мы не обнаружили, - рассказала GOROD48 Ирина Щукина. - Взяты смывы воды и пробы пищевых продуктов — все эти материалы ещё в работе. Мы ждём результатов анализов. Добавим. Что по детскому саду №2 у нас по-прежнему всего одно экстренное извещение.



Напомним, 17 февраля мы рассказали о том, что родители воспитанников детского сада №2, расположенного на улице Замятина в Липецке, подозревают массовое отравление у своих детей.



- Случилось нечто из ряда вон выходящее... - заявили в соцсетях мамы. - Многих детишек внезапно настиг недуг в виде тошноты, рвоты и поноса. Сотрудники детского сада все как один твердят, что это ротавирусная инфекция... Однако это не совсем так. Недуг свирепствовал во многих группах детского сада, при этом возник одномоментно, что не совсем характерно для вирусной инфекции (инкубационный период ротавирусной инфекции - 1-2 дня в среднем. На лицо - банальное пищевое отравление. Как некачественные пищевые продукты попали на стол к детям конкретно - не совсем понятно.



В департаменте образования администрации Липецка GOROD48 сообщили, что симптомы заболевания детей, скорее всего, говорят о ротавирусной инфекции.



- По словам медиков, симптомы заболевания очень похожи на ротавирусную инфекцию, - отметила заместитель председателя департамента Татьяна Суворова. - На 11.30 у нас были сведения об отсутствии более 25% детей в отдельных группах. Есть группы, где не заболели 4 человека. Везде по-разному. Но с признаками тошноты и рвоты в группах всего по 2-3 человека.



Также была организована доследственная проверка информации GOROD48 о пищевом отравлении детей в дошкольном учреждении. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, в ходе проверочных мероприятий следователями будут проверены доводы, изложенные в сообщении, а также установлено насколько услуги, предоставляемые дошкольным учреждением, соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.