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сегодня, 11:02

Я могу приседать с весом 75 килограммов!

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#Я могу
Я могу приседать с весом 75 килограммов!

Полина Чеботарева готовится к соревнованиям по бодибилдингу.

Этой девушке всего 21 год, но она уже выбрала свой путь. Вернее сразу три. Помимо спорта Полина Чеботарева занимается экономикой. В этом году ее ждет защита диплома. Параллельно девушка учится эстрадному пению. Ну а все свободное время Полина посвящает спорту. В зале она проводит по 2,5 -3,5 часа. Все ради того, чтобы стать мисс-бикини. Подробнее об этом она расскажет сама.
284
#Я могу

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