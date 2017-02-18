Я могу приседать с весом 75 килограммов!

Полина Чеботарева готовится к соревнованиям по бодибилдингу.

Этой девушке всего 21 год, но она уже выбрала свой путь. Вернее сразу три. Помимо спорта Полина Чеботарева занимается экономикой. В этом году ее ждет защита диплома. Параллельно девушка учится эстрадному пению. Ну а все свободное время Полина посвящает спорту. В зале она проводит по 2,5 -3,5 часа. Все ради того, чтобы стать мисс-бикини. Подробнее об этом она расскажет сама.

