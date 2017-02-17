Общество

45 минут назад

Липецкая вечЁрка: 17 февраля

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#Обзор #события
Липецкая вечЁрка: 17 февраля

Продажа торгового центра, очередь из льготников на кладбище и ночь длинных ковшей.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в пятницу, 17 февраля.

Самую высокую популярность снискала новость о продаже целого торгового центра. Здание оценили в 120 млн рублей. 

Не менее интересна липчанам показалась тема тайн липецкой городской энергетической компании: GOROD48 показал то, что скрыто.

Оживленное обсуждение поднял вопрос ночи длинных ковшей. Снос павильонов добрался и сердца торговли Липецка — Центрального рынка.

Словесные баталии вызвала и тема обеспечения лекарствами льготников. Вопрос настолько остр, что некоторые диабетики готовятся умирать...

А вот одной из самых полезных новостью сегодня липчане посчитали заметку о массовом отравлении детей в садике. Правда, негодуют пока только родители, а в дошкольном «Шанхае все спокойно». 
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#Обзор #события

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