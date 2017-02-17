Общество
45 минут назад
Липецкая вечЁрка: 17 февраля
Продажа торгового центра, очередь из льготников на кладбище и ночь длинных ковшей.
Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в пятницу, 17 февраля.
Самую высокую популярность снискала новость о продаже целого торгового центра. Здание оценили в 120 млн рублей.
Не менее интересна липчанам показалась тема тайн липецкой городской энергетической компании: GOROD48 показал то, что скрыто.
Оживленное обсуждение поднял вопрос ночи длинных ковшей. Снос павильонов добрался и сердца торговли Липецка — Центрального рынка.
Словесные баталии вызвала и тема обеспечения лекарствами льготников. Вопрос настолько остр, что некоторые диабетики готовятся умирать...
А вот одной из самых полезных новостью сегодня липчане посчитали заметку о массовом отравлении детей в садике. Правда, негодуют пока только родители, а в дошкольном «Шанхае все спокойно».
Самую высокую популярность снискала новость о продаже целого торгового центра. Здание оценили в 120 млн рублей.
Не менее интересна липчанам показалась тема тайн липецкой городской энергетической компании: GOROD48 показал то, что скрыто.
Оживленное обсуждение поднял вопрос ночи длинных ковшей. Снос павильонов добрался и сердца торговли Липецка — Центрального рынка.
Словесные баталии вызвала и тема обеспечения лекарствами льготников. Вопрос настолько остр, что некоторые диабетики готовятся умирать...
А вот одной из самых полезных новостью сегодня липчане посчитали заметку о массовом отравлении детей в садике. Правда, негодуют пока только родители, а в дошкольном «Шанхае все спокойно».