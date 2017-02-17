Культура

34 минуты назад

Липчанку покажут в «Голос. Дети»

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#Голос #ГолосДети #шоу
Липчанку покажут в «Голос. Дети»

И к ней повернётся Дима Билан.

Липчанка Валерия Соломыкина станет участницей телепроекта «Голос.Дети-4». Обновленное шоу стартует на "Первом канале" сегодня вечером. Теперь его ведет Светлана Зейналова, а в числе наставников Дима Билан, Нюша и Валерий Меладзе.

14-летняя липчанка должна была выступить ещё на третьем сезоне "Голос. Дети" - её отобрали на кастинге среди 20 тысяч претендентов ещё два года назад, но в последний момент все команды оказались укомплектованы, и её пригласили на съёмки четвёртого сезона.

Интересно, что педагог по вокалу Валерии Светлана Самойлова ранее уже подготовила двух участников "Голоса": из Липецка на популярном проекте уже успели побывать Лев Суворов и Антон Савкин, но никто из них не прошли дальше слепых прослушиваний.

Как рассказала GOROD48 Светлана Самойлова, к Валерии повернётся Дима Билан, так что после "слепых прослушиваний" она продолжит участие в поединках.

- Это для нас большой успех, потому что раньше никто из липчан в шоу "Голос. Дети" дальше слепых прослушиваний не проходил, - отметила педагог детской школы искусств №7 Светлана Самойлова.

Валерия выступит на проекте с песней Полины Гагариной "Полюшка".

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#Голос #ГолосДети #шоу

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