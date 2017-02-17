Родители говорят о массовом отравлении в детском саду №2

В департаменте образования это отрицают.

Родители воспитанников детского сада №2, расположенного на улице Замятина в Липецке, рассказали в соцсетях о том, что подозревают массовое отравление у своих детей.



- Случилось нечто из ряда вон выходящее... - Пишут мамы. - Многих детишек внезапно настиг недуг в виде тошноты, рвоты и поноса. Сотрудники детского сада все как один твердят, что это ротавирусная инфекция... Однако это не совсем так. Недуг свирепствовал во многих группах детского сада, при этом возник одномоментно, что не совсем характерно для вирусной инфекции (инкубационный период ротавирусной инфекции - 1-2 дня в среднем. На лицо - банальное пищевое отравление. Как некачественные пищевые продукты попали на стол к детям конкретно - не совсем понятно. Давайте придадим сей факт огласке, так как на кону - здоровье наших детей!



Кроме того, в редакцию GOROD48 позвонили другие родители, которые рассказали, что, к примеру, в группе №10 после завтрака заболели все, кроме 4 малышей, которые не ели.



Как рассказала GOROD48 и.о. заместителя председателя департамента образования администрации города Липецка Татьяна Суворова, в связи с отсутствием свыше 25% детей сейчас принимают решение о закрытие на карантин отдельных групп детского сада №2.



- По словам медиков, симптомы заболевания очень похожи на ротавирусную инфекцию, - отметила Татьяна Суворова. - Сейчас мы связываемся с поликлиниками, с Роспотребнадзором, чтобы уточнить и обобщить информацию. На 11.30 у нас были сведения об отсутствии более 25% детей в отдельных группах. Есть группы, где не заболели 4 человека. Везде по-разному. Но с признаками тошноты и рвоты в группах всего по 2-3 человека. Что касается санитарной обстановки в детском саду, я сама там была, там чистота идеальная, и в группах, и в коридорах - везде!

