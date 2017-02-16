Депутаты горсовета предложили перекрывать улицу Ленина

Для проезда свадебных кортежей.

Сегодня на заседании правовой комиссии Липецкого горсовета депутат от фракции КПРФ Александр Печерский предложил перекрывать по субботам улицу Ленина, оставляя возможность проезда по ней только свадебным кортежам. Мэрия согласилась рассмотреть этот вопрос.



Сегодня на заседании комиссии о состоянии дел в вверенном ей ведомстве рассказала начальник ЗАГСа Липецка Галина Белкина.



Галина Белкина сообщила, что в прошлом году в Липецке было зарегистрировано 3887 браков, на 1150 меньше, чем в 2015 году. Это связано, по её словам, с тем, что год был високосным, когда липчане остерегаются связывать себя узами Гименея.



Как отметила Белкина, липчане стараются соблюдать православные посты, поэтому наибольшее количество свадеб играют летом и в начале осени.



В прошлом году было зарегистрировано 66 браков с заключенными и содержащимися под стражей.



Средний возраст женихов - 25-27 лет, невест - 24-25 лет. Но и здесь бывают исключения: в 2016 году поженились 26 несовершеннолетних юношей и девушек.



Липчане заключали браки с иностранцами. Их избранниками становились сирийцы, немцы, вьетнамцы и итальянцы.





