Общество

сегодня, 14:37

Депутаты горсовета предложили перекрывать улицу Ленина

2 516
Депутаты горсовета предложили перекрывать улицу Ленина

Для проезда свадебных кортежей.

Сегодня на заседании правовой комиссии Липецкого горсовета депутат от фракции КПРФ Александр Печерский предложил перекрывать по субботам улицу Ленина, оставляя возможность проезда по ней только свадебным кортежам. Мэрия согласилась рассмотреть этот вопрос.

Сегодня на заседании комиссии о состоянии дел в вверенном ей ведомстве рассказала начальник ЗАГСа Липецка Галина Белкина. 

Галина Белкина сообщила, что в прошлом году в Липецке было зарегистрировано 3887 браков, на 1150 меньше, чем в 2015 году. Это связано, по её словам, с тем, что год был високосным, когда липчане остерегаются связывать себя узами Гименея.

Как отметила Белкина, липчане стараются соблюдать православные посты, поэтому наибольшее количество свадеб играют летом и в начале осени.

В прошлом году было зарегистрировано 66 браков с заключенными и содержащимися под стражей.

Средний возраст женихов - 25-27 лет, невест - 24-25 лет. Но и здесь бывают исключения: в 2016 году поженились 26 несовершеннолетних юношей и девушек.

Липчане заключали браки с иностранцами. Их избранниками становились сирийцы, немцы, вьетнамцы и итальянцы. 


2 516

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

54 минуты назад
Полный дебилизм.
ответить

№1

сегодня, 14:55
Ее надо не перекрывать,а переименовать в Дворянскую
ответить

Еще в рубрике

За сутки на дорогах города попались больше 30 водителей, игнорирующих пешеходов
#ГИБДД
За сутки на дорогах города попались больше 30 водителей, игнорирующих пешеходов

43 минуты назад

Общество
В Липецке без света остаются 220 километров дворов и улиц
#благоустройство
В Липецке без света остаются 220 километров дворов и улиц

сегодня, 15:06

Общество
Самые забавные преступления Липецкой области
#наш рейтинг #ТОП-10 #рейтинг
Самые забавные преступления Липецкой области

сегодня, 14:46

Общество