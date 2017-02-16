В Липецке снимают фильм о битве под Москвой

«75» - так будет называться документальная кинолента о разгроме немецких войск под Москвой.

"Ассоциацией студентов Липецкой области" совместно с движением «Волонтеры Победы» начаты съемки 30-минутного фильма посвященного 75-летию Битвы под Москвой.

Реализуется проект за счет средств, полученных в конкурсе среди некоммерческих организаций, в том числе молодежных и детских общественных объединений, на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в рамках субсидии выделенной федеральным бюджетом.

В фильме будут использованы свидетельства участников той великой битвы. Авторы фильма посетят несколько регионов страны, где отснимут рассказы 9 ветеранов. Один из участников Битвы под Москвой, Андрей Андреевич Самсонов живет в Липецке, с ним студенты и провели первое интервью.

Фильм должен выйти в марте и будет транслироваться по всей стране.

Битва под Москвой — самая масштабная во второй мировой войне. Именно здесь, недалеко от столицы, гитлеровская армия, впервые потерпела серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного поворота в ходе войны и истории. Окончательно был провален гитлеровский план «быстрой войны», впервые был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.

Битва под Москвой включает в себя два периода: оборонительный — с 30 сентября по 5 декабря 1941 года, и наступательный, который состоит из 2-х этапов: контрнаступление — с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 гг., и общее наступление советских войск — с 8 января по 20 апреля 1942 года.