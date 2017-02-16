41 минуту назад
Рано утром из-за коммунальной аварии 3800 липчан остались без воды
На проспекте Мира лопнула 100-миллиметровая труба.
Сегодня в 06.50 в Липецке на проспекте Мира у дома №4 лопнул 100-миллиметровый Лводовод. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, было прекращено холодное водоснабжение 19 многоквартирных и 24 частных домов по улицам Адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, проспекту Мира. Без воды остались 3800 человек, в том числе 585 детей. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам жителей.
На место происшествия выехала оперативная группа спасателей. Ведутся восстановительные работы.
Предварительное время окончания аварийных работ 15.00.
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Лось
обычное утро в липецком Шанхае
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