Общество

41 минуту назад

Рано утром из-за коммунальной аварии 3800 липчан остались без воды

5 635
#коммунальная авария
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Рано утром из-за коммунальной аварии 3800 липчан остались без воды

На проспекте Мира лопнула 100-миллиметровая труба.

Сегодня в 06.50 в Липецке на проспекте Мира у дома №4 лопнул 100-миллиметровый Лводовод. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, было прекращено холодное водоснабжение 19 многоквартирных и 24 частных домов по улицам Адмирала Макарова, Дзержинского, Зои Космодемьянской, проспекту Мира. Без воды остались 3800 человек, в том числе 585 детей. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам жителей.

На место происшествия выехала оперативная группа спасателей. Ведутся восстановительные работы.

Предварительное время окончания аварийных работ 15.00. 

5 635
#коммунальная авария
1

Комментарии (5)

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112

13 минут назад
В 5:50 воды уже не было, чот Город напутал.
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Лось

14 минут назад
Гонят. Ехал вчера в22:00 вся площадка уже плавала.
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обычное утро в липецком Шанхае

16 минут назад
всё как всегда
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Л В О Д О В О Д

17 минут назад
сильны
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Л В О Д О В О Д

19 минут назад
сильны
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