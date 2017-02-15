В мэрии Липецка предложили сажать алкоголиков на 15 суток

а также настоятельно просили губернатора вернуть медвытрезвители.

Сегодня в администрации Липецка на совместном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и антинаркотической комиссии руководитель УМВД РФ по Липецку Александр Акаткин обратил внимание на необходимость возвращения медвытрезвителей.



По его словам, отсутствие специализированных мест для оказания первой медицинской помощи пьяным, значительно осложнило криминогенную обстановку в областном центре, а также негативно сказалось на профилактике алкоголизма.



- Мы в десять раз меньше в настоящее время составляем протоколов об административных правонарушениях, чем тогда, когда были вытрезвители, - сказал полковник полиции.



Еще одно предложение руководителя УМВД РФ по Липецку состояло в том, чтобы увеличить меры наказания для лиц, задержанных в общественных местах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.



- На мой взгляд, штраф за такого рода правонарушения, который сейчас не превышает двух тысяч рублей, недостаточен для приведение в чувство незаконопослушных граждан. Считаю, что сумму штрафа нужно увеличить в разы, а также ввести административный арест для повторно задержанных в общественных местах в состоянии алкогольного и наркотического опьянения лиц вплоть до 15 суток, - высказал пожелание властям города и области Александр Акаткин.



Также Александр Акаткин попросил присутствующего на заседании вице-губернатора Людмилу Летникову сделать возможным освидетельствовать в больницах Липецка на предмет наркотического и алкогольного опьянения задержанных при совершении административных правонарушений или уголовных преступлений граждан.



- Сейчас мы возим их на освидетельствование в единственное место в Липецке, в областной наркологический диспансер, находящийся на левом берегу. На это от основной работы отвлекаются патрули ППС.



В свою очередь, глава Липецка Сергей Иванов призвал полицейских активнее бороться с «гаражным» алкоголем, хотя Александр Акаткин и сообщил, что в прошлом году его подчиненные пресекли 175 случаев торговли контрафактным алкоголем и изъяли из незаконного оборота 204 литра спиртосодержащих лосьонов. А спикер Липецкого горсовета Игорь Тиньков, сообщив, что парламентарии по предложению полиции готовятся выйти с законодательной инициативой в адрес областного Совета депутатов об ужесточении наказания для алкоголиков, попросил участковых уполномоченных плотнее сотрудничать с Советами общественного самоуправления в профилактике преступности в микрорайонах.