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15 минут назад

В День влюблённых в Липецке сыграли всего одну свадьбу

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#ДеньВлюблённых #свадьба #ЗАГС
В День влюблённых в Липецке сыграли всего одну свадьбу

Павел Загороднев и Дарья Курпатова выбрали самую романтичную дату для бракосочетания.

Сегодня — День Святого Валентина или День влюблённых. 14 февраля в Липецке сыграли всего одну-единственную свадьбу. 25-летние Павел Загороднев и Дарья Курпатова поженились в 13.00. Во вторник торжественные церемонии регистрации брака не проводят, но жених и невеста сегодня всё равно при полном параде.

— Дата символичная, красивая, — говорят счастливые молодожены. — Теперь точно не забудем, когда у нас годовщина свадьбы! Готовились к свадьбе мы не долго — всё успели за месяц. Вообще День влюблённых мы всегда отмечали — дарили цветы, небольшие подарочки.

Даша и Павел познакомились в пиццерии. Павел во время сессии пришёл туда пообедать с одногруппниками, а Даша работала там барменом. Павел сразу пригласил понравившуюся девушку на свидание, после первой встречи закрутился роман.

Несмотря на то, что сегодня — вторник, после росписи ребята отправились отмечать событие в кафе. Будет и тамада, и родственники, и друзья — всего около 20 человек.
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#ДеньВлюблённых #свадьба #ЗАГС

Комментарии (1)

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Святой Валентин

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Во вторник и среду только цыгане женяться
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