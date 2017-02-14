В День влюблённых в Липецке сыграли всего одну свадьбу

Павел Загороднев и Дарья Курпатова выбрали самую романтичную дату для бракосочетания.

Сегодня — День Святого Валентина или День влюблённых. 14 февраля в Липецке сыграли всего одну-единственную свадьбу. 25-летние Павел Загороднев и Дарья Курпатова поженились в 13.00. Во вторник торжественные церемонии регистрации брака не проводят, но жених и невеста сегодня всё равно при полном параде.



— Дата символичная, красивая, — говорят счастливые молодожены. — Теперь точно не забудем, когда у нас годовщина свадьбы! Готовились к свадьбе мы не долго — всё успели за месяц. Вообще День влюблённых мы всегда отмечали — дарили цветы, небольшие подарочки.



Даша и Павел познакомились в пиццерии. Павел во время сессии пришёл туда пообедать с одногруппниками, а Даша работала там барменом. Павел сразу пригласил понравившуюся девушку на свидание, после первой встречи закрутился роман.



Несмотря на то, что сегодня — вторник, после росписи ребята отправились отмечать событие в кафе. Будет и тамада, и родственники, и друзья — всего около 20 человек.