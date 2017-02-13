В результате работы с должниками бюджет Липецка пополнился на 146 млн. рублей

Около 146 млн. рублей поступило в бюджет Липецка в минувшем году в результате работы городской межведомственной комиссии с должниками.

Основную долю составили арендная плата за землю и налог на доходы физических лиц – 90 и 27,6 млн. рублей соответственно. Третьим по наполняемости муниципальной казны стал земельный налог - 14 млн. рублей.

По информации департамента экономического развития, в 2017 году работа по обеспечению поступлений налогов и сборов продолжена. На очередное заседание комиссии по снижению недоимки в бюджет города в конце минувшей недели были приглашены руководители 15 предприятий и 6 индивидуальных предпринимателей. Их задолженность перед казной составила 7,7 млн. рублей. Как правило, речь идет о неуплате налогов на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на вмененный доход, арендной платы за землю. Руководители и сотрудники структурных подразделений администрации города и области, налоговой службы, УЭБиПК УМВД России по городу Липецку и службы судебных приставов заслушали явившихся. По каждому из них вынесено решение с определением даты погашения задолженности по платежам в бюджет. Данные о руководителях, проигнорировавших приглашение, будут направлены департаментом экономического развития в УФНС России по Липецкой области. В случае повторной неявки должникам грозит штраф. - При выполнении доходной части бюджета большая роль отводится состоянию платежной дисциплины, деятельности по снижению недоимки. Руководство города готово поддержать социально ответственный бизнес, но поблажек злостным должникам не будет. Заседания межведомственной комиссии планируется проводить регулярно, каждые две недели, - отметила председатель департамента экономического развития Екатерина Белокопытова, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.