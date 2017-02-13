Общество

сегодня, 15:35

В Липецке количество снега в 2,5 раза превышает обычный уровень

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В Липецке количество снега в 2,5 раза превышает обычный уровень

Для противопаводковых мероприятий в мэрии будут готовить мешки и песок.

Сегодня глава Липецка Сергей Иванов начал с обозначения поблемы противопаводковых мероприятий.

- Снег ложился на влажную, а потом промерзшую почву. А потом выпало в 2,5 раза снега большп, чем в прошлые годы. Следовательно, если начнется быстрое таяние снега, возможен большой паводок, - сказал руководитель городского управления ГО и ЧС Николай Новиков.

Чтобы упростить проход талых вод, в мэрии продолжать очищать возможные места подтопления частного сектора от мусора, самосева, снега. Также глава Липецка предложил сделать запасы песка и мешков, чтобы в случае необходимости поставит заслон паводка.

- Из 272 домов, подпадающих в зону подтопления, мы обошли 110 под роспись. Три семьи заявили о желании эвакуироваться в случае наводнения. Никто из жителей не заявил о желании вывезти свои вещи. Выяснилось, что многие отказываются идти на контакт с администрацией города, - сообщил мэру руководитель Правобережного управления по работе с населением Вячеслав Погорелов.



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