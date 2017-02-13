Липчанам расскажут о мыслях пингвинов

И тайнах Патагонии.

Липецкая областная универсальная научная библиотека приглашает гостей на новую встречу в рамках проекта «Мир без границ». Шестую беседу посвятили району Южной Америки- Патагонии.



Путешественница Софья Климова расскажет липчанам о правилах заваривания чая мате и размерах страусиного яйца, о мыслях пингвинов при виде непрошенных гостей, о необходимости брать в летнюю экспедицию зимнюю шапку, о сложнейшей вершине Сьерро Торре, настоящем цвете льда.



Встреча "Патагония: где теряются следы капитана Гранта" начнется в 14 часов 25 февраля.