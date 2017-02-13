Общество

сегодня, 11:00

Липчанам расскажут о мыслях пингвинов

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#Встреча #туризм #лекция #рассказ
Липчанам расскажут о мыслях пингвинов

И тайнах Патагонии.

Липецкая областная универсальная научная библиотека приглашает гостей на новую встречу в рамках проекта «Мир без границ». Шестую беседу посвятили району Южной Америки- Патагонии.

Путешественница Софья Климова расскажет липчанам о правилах заваривания чая мате и размерах страусиного яйца, о мыслях пингвинов при виде непрошенных гостей, о необходимости брать в летнюю экспедицию зимнюю шапку, о сложнейшей вершине Сьерро Торре, настоящем цвете льда.

Встреча "Патагония: где теряются следы капитана Гранта" начнется в 14 часов 25 февраля.
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#Встреча #туризм #лекция #рассказ

Комментарии (1)

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ттт

59 минут назад
вот надо было сначала умного человека послушать, а потом уже новый дизайн сайта заказывать не у пингвинов.
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