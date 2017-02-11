Автобус «Липецк-Москва» столкнулся с двумя автомобилями

Авария произошла на трассе "Дон".

На трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области сегодня произошла авария с участием пассажирского автобуса «Липецк-Москва».



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сообщение о столкновении поступило в дежурную службу спасателей в 09:25 На на 368 километре альтернативной автодороги М-4 «Дон» столкнулись «Лада Ларгус», «ВАЗ-2114» и автобус «Сетра», следующий по маршруту «Липецк-Москва». В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Становлянская РБ». Пострадавших в автобусе нет. Движение на трассе осуществляется реверсивно.