Происшествия
сегодня, 10:40
Автобус «Липецк-Москва» столкнулся с двумя автомобилями
Авария произошла на трассе "Дон".
На трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области сегодня произошла авария с участием пассажирского автобуса «Липецк-Москва».
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сообщение о столкновении поступило в дежурную службу спасателей в 09:25 На на 368 километре альтернативной автодороги М-4 «Дон» столкнулись «Лада Ларгус», «ВАЗ-2114» и автобус «Сетра», следующий по маршруту «Липецк-Москва». В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Становлянская РБ». Пострадавших в автобусе нет. Движение на трассе осуществляется реверсивно.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сообщение о столкновении поступило в дежурную службу спасателей в 09:25 На на 368 километре альтернативной автодороги М-4 «Дон» столкнулись «Лада Ларгус», «ВАЗ-2114» и автобус «Сетра», следующий по маршруту «Липецк-Москва». В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Становлянская РБ». Пострадавших в автобусе нет. Движение на трассе осуществляется реверсивно.
Аноним
похуист
похуист
лена
Мммм
Инотазогавнопром
для тебя, унтерменша, подходит только Gasenwagen
генетическому мусору
какашка это то, что вывалилась из рваной манды твоей шлюхи-матери
г елик
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