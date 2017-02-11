Происшествия

сегодня, 10:40

Автобус «Липецк-Москва» столкнулся с двумя автомобилями

9 1741
#авария #ДТП
2
Автобус «Липецк-Москва» столкнулся с двумя автомобилями

Авария произошла на трассе "Дон".

На трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области сегодня произошла авария с участием пассажирского автобуса «Липецк-Москва».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сообщение о столкновении поступило в дежурную службу спасателей в 09:25 На на 368 километре альтернативной автодороги М-4 «Дон» столкнулись «Лада Ларгус», «ВАЗ-2114» и автобус «Сетра», следующий по маршруту «Липецк-Москва». В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Становлянская РБ». Пострадавших в автобусе нет. Движение на трассе осуществляется реверсивно.
9 1741
#авария #ДТП
2

Комментарии (9)

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Аноним

11 минут назад
Мммм, 500
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похуист

24 минуты назад
г елик, Ты пи@арас ?
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похуист

26 минут назад
лена, Да пох.й
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лена

28 минут назад
номер ваза какой
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Мммм

53 минуты назад
Какой номер автобуса?
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Инотазогавнопром

20 минут назад
г елик,
для тебя, унтерменша, подходит только Gasenwagen
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генетическому мусору

26 минут назад
г елик,
какашка это то, что вывалилась из рваной манды твоей шлюхи-матери
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г елик

28 минут назад
автобус атаковали две вазокакашки
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21

41 минуту назад
Вот и поезди тут.
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