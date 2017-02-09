В Липецком краеведческом музее прошел вечер, посвященный местному поэту «серебрянного века»

ВЛипецком областном краеведческом музее состоялся литературный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения А.В. Каменского-Липецкого, поэта «серебряного века», писателя перестроечных двадцатых, художника предвоенного десятилетия.

А.В. Каменский родился в г. Липецке. Начальное образование получил в Липецком уездном училище. Окончив училище, он поступил в школу технического рисования Штиглица в Петербурге. По возвращении в Липецк он поступил на работу в Земство на должность делопроизводителя архитектурно-строительного отдела.



В 1906 г. в Липецке вышел сборник стихов «Начало», его авторы – А. Липецкий и Д. Богданов. В это время здесь появился первый литературный кружок, члены которого – Д. Богданов, И. Трубин, В. Жуков – часто собирались в доме А. Каменского.



В 1911-1917 гг. поэт жил в Петербурге, сотрудничал в журналах «Нива», «Родина», «Вестник Европы» и др. В 1912 г. в Петербурге увидела свет его повесть в стихах «Надя Данкова».



Октябрьский переворот А.В. Каменский встретил в родном городе, вел большую общественную работу, по заданию уездного отдела народного образования выступал с лекциями в селах, организовывал издания детских книг, оформлял экспозиции областного краеведческого музея.



В 1920 г. в Липецке вышел сборник «Тишина», куда вошли стихи, написанные в 1908-1920 гг.



В 1924 г. поэт навсегда покинул родной город. Поселившись в Москве, стал членом Союза писателей; в конце 20 – начале 30-х годов он издает ряд повестей и сборников рассказов, очерков, среди которых «Сибирка», «Наперекор», «Мельница в Карташове» и др.



В конце 30-х годов А. Липецкий главным образом выступает как художник. Лучшие его произведения экспонировались не только на отечественных, но и на зарубежных выставках.



На литературном вечере звучали стихи поэта в исполнении учащихся Центрального дома творчества «Левобережный», а также сотрудников музея.



Новые сведения об истории рода Каменских и о соавторе А.В. Каменского



Д. Богданове сообщил член областного краеведческого общества Корольков М.И.



На вечере выступил правнук поэта, Виктор Владимирович Гладун.



В конце литературного вечера участники ознакомились с выставкой, посвященной юбилею поэта, на которой представлены личные вещи, рукописи, прижизненные издания, фото и документальные материалы, художественные работы А.В. Каменского-Липецкого.