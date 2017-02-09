Ипотека – теперь 7%

Программа теперь работает и в Липецке.

С 15 декабря 2016 года Банк со 100-% государственным капиталом АО «Россельхозбанк» запустил программу доступной льготной ипотеки для жителей Липецка и Липецкой Области.

По условиям программы ипотека выдается всего под 7% вместо обычных 14.5%.





Пример квартира стоимостью 2 200 000 рублей. Первоначальный взнос 1 101 000 рублей. Сумма кредита 1 099 000 рублей. Срок 60 месяцев.

Очевидна выгода в:

1. Ежемесячный платёж при 7% = 21761,52 рублей, при 14,5% = 25857,58 рублей.

Кому выгодно?

Если вы планируете приобрести новую квартиру, при этом у вас нет желания отдавать честно заработанные на банковские комиссии и проценты, программа идеально подходит Вам. Каждый месяц вы сэкономите 4 096 своего семейного бюджета. За год это 49 152 .За 5 лет 245 763.

Таким образом, вместо того чтобы впустую выбросить 245 763 рубля 5 лет, Вы сохраните их для своей семьи и потратите на что-то полезное. Если для Вас это имеет смысл, звоните 51-63-93, специалист расскажет Вам как воспользоваться.

Кто подходит под программу?

В программе может принять участия гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет, который официально трудоустроен не менее 6 месяцев. Это основные критерии. Детали уточните по телефону 51-63-93.

Какие квартиры участвуют в программе?

Выбор квартир и застройщика проходил в соответствии с критериями:

1. Надежность застройщика

2. Своевременная сдача объектов

3. Рациональные планировки

4. Доступность жилья

5. Качество постройки

6. Наличие готового и строящегося жилья

7. Развитая инфраструктура

8. Прозрачность деятельности застройщика

Под данные критерии подошла и была выбрана компания ЗАО «Ремстройсервис» и её квартиры в «Университетском» (ЖК «Виктория»), а также ведётся аккредитация «ЖК Континент».

Подробнее с планировками можно ознакомиться на сайте www.rss48.ru , а посмотреть готовые и строящиеся объекты компании можно с помощью записи по телефону 51-63-93.

Итак, если Вы рассматриваете покупку новой квартиры, будь то строящееся, или готовое жилье, теперь Вы можете осуществить задуманное у надежного застройщика, в хорошем микрорайоне, и высокого качества, при этом существенно сэкономить деньги своей семьи, то эта программа – как раз то, что нужно Вам.

Сделайте правильный выбор и примите решение верное для Вашей семьи. Получите всю информацию по телефону 51-63-93.

Наши специалисты рады слышать Вас, чтобы предоставить максимально качественную, квалифицированную информацию и поддержку Вам.

Для этого достаточно заглянуть в офис компании ЗАО «Ремстройсервис» по адресу ул. Бехтеева4/1, (прямо на кругу) или позвонить по телефону 51-63-93





Проектная декларация на сайте rss48.ru

Процентные ставки для физических лиц на цели приобретения объекта недвижимости

(оплаты цены по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимости) у ЗАО «Ремстройсервис»1 в рублях РФ .

Ипотечное жилищное кредитование (применимо только при условии соответствия объекта недвижимости, а также иных параметров сделки требованиям данного кредитного продукта)

Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости:

-Ставка от 7% годовых на срок от 1 года до 5 лет при первоначальном взносе более 50%;

- Ставка от 8,20% годовых на срок от 5 до 10 лет при первоначальном взносе более 50%;

- Ставка от 9% годовых на срок от 1 до 5 лет при первоначальном взносе от 30 до 50%;

- Ставка от 10% годовых на срок от 5 до 10 лет при первоначальном взносе от 30 до 50%;

- Ставка от 10,10% годовых на срок от 1 года до 5 лет при первоначальном взносе от 20%;

- Ставка от 10,80% годовых на срок от 5 до 10 лет при первоначальном взносе от 50%;

- Ставка от 10,90% годовых на срок от 15 до 20 лет при первоначальном взносе более 50%;

- Ставка от 11,20% годовых на срок от 10 до 15 лет при первоначальном взносе от 30 до 50%;

- Ставка от 11,30% годовых на срок от 20 до 30 лет при первоначальном взносе более 50%;

- Ставка от 11,70% годовых на срок от 15 до 20 лет при первоначальном взносе от 30 до 50%;

- Ставка от 11,70% годовых на срок от 10 до 15 лет при первоначальном взносе от 20%;

- Ставка от 12% годовых на срок от 20 до 30 лет при первоначальном взносе от 30% до 50%;

- Ставка от 12,10% годовых на срок от 15 до 20 лет при первоначальном взносе от 20%;

- Ставка от 12,20% годовых на срок от 20 до 30 лет при первоначальном взносе от 20%;

Надбавка к процентным ставкам:

+ 3,5% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора

[1] При условии проведения расчетов по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи в безналичном порядке на счет ЗАО «Ремстройсервис», открытый в АО «Россельхозбанк». Процентные ставки распространяются на случаи приобретения следующих объектов недвижимости у ЗАО «Ремстройсервис»: Липецкая область, г. Липецк, микрорайон «Университетский». Жилой комплекс. Многоквартирное жилое здание № 49, № 50, № 51.

Подробную информацию об условиях предоставления продуктов можно получить в офисах АО «Россельхозбанк».

Информация действительна на февраль 2017 года.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.



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