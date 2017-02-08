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НовостиОбщество

Митинг памяти пройдет на площади Героев в Липецке в честь 28-летия вывода войск из Афганистана

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08 февраля 2017 г., 11:29
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Митинг памяти пройдет на площади Героев в Липецке в честь 28-летия вывода войск из Афганистана

У скульптуры скорбящих матерей соберутся родители не вернувшихся с афганской войны бойцов, и воины-интернационалисты, выполнявшие свой долг в ДРА.

Череда памятных мероприятий стартует 10 февраля встречей в мэрии Липецка руководства города с матерями погибших в Афганистане липчан.

15 февраля в 10.00 на площади Героев, у скульптуры скорбящих матерей пройдет митинг, на котором будут присутствовать ветераны афганской войны, родители погибших в этой Республике воинов.

Что касается стены мемориала павшим в современных войн и локальных конфликтов, с которой в преддверии прошлогодних мероприятий из-за морозов отвалилась плитка, то, как стало известно GOROD48 отсутствующую плитку временно закроют пластиком. Полностью отремонтируют стену при наступлении плюсовых температур. Плитка, которой покрыта стена, изготавливалась на Украине, и заказывать ее пришлось там же. Чтобы доставить плитку в Липецк понадобилось много времени.

Теги новости: митинг, Афганистан,
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ОКСВА
08 февраля 2017 г., 13:20
По ходу "афганцы" вымрут быстрее чем участники ВОВ.
Маша
08 февраля 2017 г., 12:36
ВСЕМ ПОМОГАЕМ СИРИЯМ ДОНБАСАМ КРЫМАМ А МЕМОРИАЛ ОБЛЕЗЛЫЙ СТОИТ , ОСЫПАВШИЙСЯ ДАЖЕ ТЕКСТ
Несколько десятков тысяч
08 февраля 2017 г., 12:33
молодых людей угробила жирующая власть , просто так. Уроды!
Все комментарии (5)
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