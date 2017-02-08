Митинг памяти пройдет на площади Героев в Липецке в честь 28-летия вывода войск из Афганистана

У скульптуры скорбящих матерей соберутся родители не вернувшихся с афганской войны бойцов, и воины-интернационалисты, выполнявшие свой долг в ДРА.

Череда памятных мероприятий стартует 10 февраля встречей в мэрии Липецка руководства города с матерями погибших в Афганистане липчан.

15 февраля в 10.00 на площади Героев, у скульптуры скорбящих матерей пройдет митинг, на котором будут присутствовать ветераны афганской войны, родители погибших в этой Республике воинов.

Что касается стены мемориала павшим в современных войн и локальных конфликтов, с которой в преддверии прошлогодних мероприятий из-за морозов отвалилась плитка, то, как стало известно GOROD48 отсутствующую плитку временно закроют пластиком. Полностью отремонтируют стену при наступлении плюсовых температур. Плитка, которой покрыта стена, изготавливалась на Украине, и заказывать ее пришлось там же. Чтобы доставить плитку в Липецк понадобилось много времени.