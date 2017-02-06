Липецкая легкоатлетка заработала 300 тысяч рублей за один забег

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"Русская зима" принесла нам две медали.

Традиционный турнир по легкой атлетике «Русская зима», считающийся одним из самых престижных в нашей стране, принес липецкой «королеве спорта» две медали. В столичном манеже ЦСКА «серебро» завоевала наша прыгунья в высоту Кристина Королева, медаль такого же достоинства получила бегунья Елена Коробкина, которая к тому же заработала и солидный денежный бонус от организаторов.

Чемпионке Европы Коробкиной на этот раз не удалось прийти к финишу первой на дистанции 1 500 метров. Все потому, Александра Гуляева (Москва/Ивановская область) не просто обогнала всех соперниц, но и пробежала дистанцию с лучшим результатом сезона в мире – 4 минуты 07,47 секунды. За это достижение Гуляева получила специальный приз – 500 тысяч рублей.

Коробкина пришла к финишу второй – 4 минуты 08,15 секунды, но и результат липчанки вошел в «тройку» лучших в мире, за это ей выписали премию в 300 тысяч рублей. Замкнула «тройку» Анна Шагина из Москвы - 4.08,50.

К Елене Коробкиной в последнее время приковано особенное внимание – в первую очередь из-за ее согласия выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, поскольку дисквалификация сборной России пока продолжается. Липчанка после финиша «Русской зимы» посвятила журналистов в свои планы. Она не станет выступать под нейтральным знаменем на чемпионате Европы в помещении в Белграде 3-5 марта, даже если её допустят до участия в соревнованиях.

- Будем готовиться к лету после выступления на зимнем чемпионате России. Надеюсь, ситуация в российской лёгкой атлетике улучшится. Под нейтральным флагом я на чемпионат Европы в любом случае не поеду - заявку я подавала на участие в коммерческих стартах. А на чемпионате Европы хочется выступать под своим флагом, - сказала Коробкина СМИ.

Прыгунья Кристина Королева начала соревнования с досадной ошибки – начальную высоту в 180 см она преодолела со второй попытки. Затем через 184 и 188 сантиметров она перемахивала с первого раза. Следующая высота – 191 см, и две попытки в запасе. Однако обе оказались неудачными, и в итоге – «серебро» с результатом 188 см.

«Золотую» медаль получила Мария Кучина (Московская обл./Кабардино-Балкария), которая прыгнула с первой попытки на 191, затем штурмовала 197 и 201 см, но взять их не смогла.

Третьей стала Наталья Аксёнова из Алтайского края – 188 см, проигравшая Королевой по количеству попыток.

Дебютировал в соревнованиях такого уровня липчанин Андрей Ефремов, и в итоге занял 10-е место в беге на 400 метров, установив личный рекорд 48,41 секунды. Победил здесь Павел Савин из Тюмени - 47,24.



Добавим, что за перипетиями "Русской зимы" болельщики могли следить в прямом эфире по интернету и на канале "Матч-ТВ".

