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НовостиОбщество

За каждой проданной бутылкой водки в Липецкой области скоро будут следить

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0
19 января 2017 г., 18:15
20
1763
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За каждой проданной бутылкой водки в Липецкой области скоро будут следить
Фото http://belive.ru

Кроме того, пиво в 2,5-литровых баклажках скоро не купишь

Более 20% сельских магазинов подключили свои кассы к ЕГАИС - Единой государственной автоматизированной информационной системе, предназначенная для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как сообщили в управлении потребительского рынка Липецкой области, пока они работают в тестовом режиме, но уже с 1 июля 2017 года будут обязаны фиксировать продажу алкоголя в системе.

Неукоснительное соблюдение законодательства в части реализации алкоголя в сельских поселениях – стало одной из главных тем рабочего совещания в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. В нём приняли участие заместители глав районных администраций, которые курируют сферу экономики и потребительского рынка.

Перед участниками совещания обозначили основные направления работы на 2017 год, рассказали об изменениях в законах.

- С нового года запрещено производство алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 1,5 литров, а с 1 июля такой продукцией торговать будет нельзя, - напомнили на совещании, - Ещё одно нововведение – с 31 марта этого года лицензирование розничной продажи алкогольной продукции разделяется на два вида – продажа в магазинах и в точках общепита. Продавать алкоголь в местах общественного питания можно будет только там, где есть зал обслуживания посетителей. Причем, вскрывать тару с алкоголем обязаны на месте, торговать на вынос запрещено. Запрет на продажу алкоголя в школах, больницах и других подобных организациях, а также на прилегающих к ним территориях остаётся в силе. Кроме того, перечень таких объектов уточнен. В связи с этим в каждом сельском поселении необходимо пересмотреть границы, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Приоритетными направлениями работы в каждом районе остаются развитие кооперации и заготовительной деятельности, организация мест для торговли излишками продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах, проведение ярмарок в отдаленных от райцентров сёлах, улучшение качества развозной торговли, повышение заработной платы работников предприятий сферы обслуживания населения.

Теги новости: Алкоголь, проверки.
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Гость
19 января 2017 г., 21:52
Да всерьез думаем о своем самогоньчике.....
Любитель .
19 января 2017 г., 21:40
Пью только разливанное пиво ! Хожу за пивом с ведром меньше не выпиваю. Баклажки отстой там пиво с привкусом пласмаси хай его пьют те кто производит.
голос Америки
19 января 2017 г., 21:35
Прав был писатель михаил веллер ! Общество толкают к гражанской войне , ютуб в помощь
Все комментарии (20)
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