"Гамарджоба!" - сказала Джулия Робертс

Видео путешествия "Липецк-Батуми" рассказывает о путешествии липчан до турецкой границы

На видеохостинге Ютуб появился видеоотчет о путешествии липчан в Грузию."Липчане решились проехать зимой по Военно – Грузинской дороге и посетили Грузию. Самый лавиноопасный участок трассы Крестовый перевал был расчищен - отвалы достигали более 2х м и движение было оргнанизовано с пунктами обогрева и по лавинным тоннелям. На горнолыжном курорте Гудаури - 57 км от границы РФ – встречались западноевропейские туристы и даже путешественники из Австралии. Отметим доступность отдыха в Грузии – обед на семью из 3х человек в ресторане 700 - 900 р., в кафе 500 - 600 р,, подьемник и комплект лыжного оборудования на сутки 1 300 р. Новый Год в Тбилиси запомнился 2хчасовой канонадой тысяч салютов ( в Дубае салют оказался проще) и серными банями с минеральной водой из геотермальных источников – вход от 70 р. Батуми оказался современным ( с небоскребами ) морским курортом с набережной длиной 10 км и множеством казино. Еще смотрели "Красотку" в грузинской озвучке. Сцена: открываются двери и Джулия Робертс говорит "ГАМАРДЖОБА!". Так что приглашаем всех серьезно рассмотреть вопрос о посещении Грузии – особенно ипотечникам, бедным мужьям, которые раньше были богатыми холостяками, находящимся в состоянии ремонта и прочим категориям, по разным причинам не планирующим катание на горных лыжах в Альпах"