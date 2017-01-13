В Липецкой области сегодня пройдут «колядки» по старинному обряду

Традиционно, во многих районах, в том числе городских, жители региона будут «Кликать «Авсень».

Сообщество «Традиционная культура Липецкой области» опубликовало сегодня видео воспоминаний сторожил нескольких липецких районов о так называемом празднике «Авсень».«Авсень-дуда» отмечается в Липецке в канун так называемого «старого нового года», то есть Нового года по старому стилю, колядками. Калядки «Авсень-дуда» проводились в деревнях и селениях Руси еще в дохристианское время. До настоящего времени среди учёных нет единого мнения о том, кто такой Авсень (Овсень). Одни связывают его имя с овсом, которым обсевали избы на счастье, другие с древним названием января – Просинец, третьи считают его олицетворением весны и рассвета, отцом вечерней и утренней зари, покровителем свиней. Несомненно, что Авсень в действительности был связан с плодородием.Характерные черты Авсеня как праздника – группы ряженых, совершающих обход деревни или села от дома к дому. «Когда кликали Авсень, наряжались как можно смешнее: надевали лапти, намазывали лицо сажей, выворачивали шубу, надевали маски. На плечо вешали корзинку, в корзинку – древесную золу. Когда заходили в дом, где хозяева вымыли пол, плясали и зола высыпалась». «Рядились в бабкины наряды – на юбки навешивали от пивных бутылок железки, большинство масок не носили, но некоторые делали маски из бумаги. Мужики бабами рядились и наоборот». Главной задачей ряжений было «чтобы не узнали»: авсенщики меняли голоса, изменяли походку. Кликать Авсень могли все, независимо от пола и возраста, но сохранились ещё воспоминания, что в старину ходили кликать в разное время разновозрастные группы: с утра - дети, а к вечеру уже взрослые.В настоящее время большинство древних текстов авсеней уже забыто – остались только фрагменты, где авсенщики выпрашивают подаяние:"Не дадите пирога – мы корову за рога, Не дадите хлеба – стащим с печки деда…"В Липецке, селах Липецкой области, вечером 13 января наряженные в русские народные, карнавальные костюмы дети и взрослые ходят по дворам и колядуют, напевая нашу липецкую «Авсень», или песнь «Авсень-дуда» (под «дудой», скорее всего, подразумевается дудка, небольшой духовой музыкальный инструмент), текст которой в разных вариациях сохранился:Авсень-дудаИде была?Коней стереглаИде кони?За ворота ушлиИде ворота?Вода унеслаИде водаБыки попилиИде быки?В тростник ушлиИде тростник?Девки выломалиИде девкиЗамуж вышлиИдее мужьяНа покосе сидятСоломату едят и приговаривают:«Бабка бабкаДоставай сундучокВынимай пяточек»Это называется в Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской и некоторых других черноземных регионах - «Кликать Авсень-дуду». Колядующих положено угощать сладостями и давать мелкую монету.