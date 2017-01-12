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НовостиОбщество

Антисанитария и завышенные цены

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0
12 января 2017 г., 21:47
88
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Антисанитария и завышенные цены
Фото http://www.fresher.ru/

Проверка магазинов в Измалковском районе не обнадежила.

Сотрудники управления потребительского рынка проверили магазины в Измалковском районе Липецкой области. Результаты получились не самыми утешительными.

Из четырех магазинов, в которые наведались проверяющие, в трех зафиксировано завышение максимально допустимых цен.

В селе Афанасьево завышали цены даже на соль. После беседы с проверяющими владелец магазина согласился добровольно переписать ценники. Так, соль вместо завышенных 13,20 руб. стала стоить 11.20. Цена ан мороженный минтай была снижена – с 162 рублей за килограмм до 154,90; на сахарный песок – с 59 до 46,50; на лук репчатый – с 20 до 17; на замороженных кур – со 166 до 132,90.

Правда, и измалковские предприниматели оказались не лыком шиты. В других магазинах высокий уровень цен обосновали большой торговой надбавкой и продолжили работать про прежней ценовой схеме.

Санитарное состояние магазинов тоже оставило желать лучшего. Просроченные блинчики с творогом, заплесневелый куриный фарш, нарушенная вакуумная упаковка на куриные окорочка, голень цыплят, отсутствие маркировки на полуфабрикатах, сырах и колбасе – всем этим магазины «радовали» своих покупателей.

- Выявленные нарушения были незамедлительно устранены в ходе проведения информационно-аналитического наблюдения, - отрапортовали в управлении.

Но проверяющие уехали, а менталитет продавцов и покупателей остался. И не исключено, что продукты и дальше будут плесневеть на полках…

Теги новости: Продукты, проверки, просрочка, управление потребительского рынка.
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