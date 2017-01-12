Прыгунья Королева осталась без наград в Челябинске

Фото А. Манцевича (Всероссийская федерация легкой атлетики)

Третья попытка подкосила липчанку.

26-летняя прыгунья в высоту Кристина Королева, выступающая за Липецкую и Кемеровскую области, выступила в соревнованиях второго Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА в Челябинске.

В первых двух попытках липчанка покорила 175 и 180 см, но затем не справилась с высотой 184 см.

В итоге Кристина остановилась в двух шагах от пьедестала почета, заняв 5-е место. Победительницей стала действующая чемпионка мира москвичка Мария Кучина, «взлетевшая» на 194 см. Обошли липчанку Светлана Николенко из Омска - 191 см, чемпионка мира-2013«бронзовый» призер Олимпиады-2012 в Лондоне Светлана Школина из Москвы – 188 см и еще одна столичная прыгунья Маргарита Мазина – 184 см.

У мужчин победу одержал олимпийский чемпион-2012 Иван Ухов, до этого выигравший и первый этап зимнего тура ВФЛА в Екатеринбурге.

Отметим, что в Челябинске соревновались только прыгуны, а старты в остальных дисциплинах пройдут в субботу, 14 января в Новочебоксарске (Чувашия).

Кристина Королева, в девичестве Полтавец, победительница Кубка мира в многоборье. Два года вышла замуж за нашего земляка десятиборца Максима Королева и пополнила когорту липецких спортсменов. С тех пор выступает параллельным зачетом за два региона.