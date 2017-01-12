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НовостиОбщество

В Липецке бойцам Нацгвардии дал напутствие гарнизонный священник

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12 января 2017 г., 15:56
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В Липецке бойцам Нацгвардии дал напутствие гарнизонный священник
Фото: blagochinie48.ru

В войсках Национальной гвардии начался новый учебный год боевой подготовки.

На плацу 109-й бригады прошло торжественное построение всего личного состава. Как сообщает сайт "Первого Липецкого благочиния", мероприятие возглавил командир бригады полковник Константин Викторович Дьяченко. Среди приглашенных был начальник управления Федеральной службы Нацгвардии полковник полиции Александр Васильевич Овсянников, который до недавнего времени возглавлял липецкий СОБР.

Все приглашенные поздравили военных с началом учебного года. По доброй традиции руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель гарнизонного храма в честь иконы Божией Матери «Благодатное Небо» священник Илия Азарин отслужил молебен перед началом ратного дела.

После построения начались занятия по мерам безопасности военной жизни. Отец Илия принял участие в занятиях по общественно-государственной подготовке, которое провел командир бригады.

Теги новости: нацгвардия
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дед
12 января 2017 г., 17:24
А кто осветит народ с их нищенской зарплатой
Антисоветчик
12 января 2017 г., 16:58
Понравилась фраза "Отец Илия принял участие в занятиях по общественно-государственной подготовке".Это так теперь "бухалово" называется. Ок! Возьму в словарный запас.
местный
12 января 2017 г., 16:43
священник смиренно сказал:"Идите с Богом. Но - в жопу!"
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