В Липецке бойцам Нацгвардии дал напутствие гарнизонный священник

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В войсках Национальной гвардии начался новый учебный год боевой подготовки.

На плацу 109-й бригады прошло торжественное построение всего личного состава. Как сообщает сайт "Первого Липецкого благочиния", мероприятие возглавил командир бригады полковник Константин Викторович Дьяченко. Среди приглашенных был начальник управления Федеральной службы Нацгвардии полковник полиции Александр Васильевич Овсянников, который до недавнего времени возглавлял липецкий СОБР.

Все приглашенные поздравили военных с началом учебного года. По доброй традиции руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель гарнизонного храма в честь иконы Божией Матери «Благодатное Небо» священник Илия Азарин отслужил молебен перед началом ратного дела.

После построения начались занятия по мерам безопасности военной жизни. Отец Илия принял участие в занятиях по общественно-государственной подготовке, которое провел командир бригады.