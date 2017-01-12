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НовостиСпорт

Кирилл Гоцук зимой не перейдет в Премьер-Лигу

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12 января 2017 г., 15:52
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Кирилл Гоцук зимой не перейдет в Премьер-Лигу
Фото "Шинник" (Ярославль)

По словам тренера. просмотр в "Крыльях Советов" носит ознакомительный характер.

24-летний елецкий защитник Кирилл Гоцук, который в течение четырех лет цементировал оборону липецкого «Металлурга», не перейдет в клуб Премьер-Лиги – по крайней мере, этой зимой.

Напомним, что Гоцук, летом перебравшийся из Липецка в команду ФНЛ «Шинник» (Ярославль), на днях отправился на сбор в Турцию в составе выступающих в элите самарских «Крыльев Советов».

Однако главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил, что просмотр Гоцука в «Крыльях» носит ознакомительный характер, и сезон защитник доиграет в Ярославле.

- Есть договоренность, что он вернется в «Шинник», - заявил Побегалов, - Это просмотр на будущее, самарцы хотят с ним познакомиться и посмотреть в деле.

Другими словами, если Гоцук все же понравится тренерскому штабу "Крыльев", то к его покупке стороны могут вернуться после окончания сезона. 

Между тем «Крылья Советов» на сборе определились с первым соперником в турецком Белеке. 20 января они сыграют с «бронзовым» призером чемпионата Румынии клубом «Пандурий».



Теги новости: Футбол, Гоцук.
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