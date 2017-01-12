В Липецке завтра отключение элекроэнергии

В связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения 13 января с 09.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

ул. Тульская,

ул. И.Франко,

ул. Курская,

ул. Минина,

ул. Пожарского,

ул. Восточная,

ул. Доменщиков,

ул. Лавочкина,

ул. Пожарского,

ул. Шоссейная,

ул. Бородинская,

ул. Карбышева,

СНТ «Сокол-1»,

СТ «Строитель».

с 9.00 до 16.00:

ул. Ковалевской,

ул. Олега Кошевого,

ул. Партизанская,

ул. Спартака,

пр. Ильича.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.