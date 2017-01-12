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НовостиОбщество

В Липецке завтра отключение элекроэнергии

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0
12 января 2017 г., 11:22
2
1556
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В Липецке завтра отключение элекроэнергии

В связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения 13 января с 09.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

ул. Тульская,

ул. И.Франко,

ул. Курская,

ул. Минина,

ул. Пожарского,

ул. Восточная,

ул. Доменщиков,

ул. Лавочкина,

ул. Пожарского,

ул. Шоссейная,

ул. Бородинская,

ул. Карбышева,

СНТ «Сокол-1»,

СТ «Строитель».

с 9.00 до 16.00:

ул. Ковалевской,

ул. Олега Кошевого,

ул. Партизанская,

ул. Спартака,

пр. Ильича.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.

Теги новости: ЛГЭК
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Тупой хохол
12 января 2017 г., 12:29
Что-то объемы не впечатляют. Надо в их ЛГЭКу Яйценюка выписать в директора.
леонид
12 января 2017 г., 11:28
А как же, всё по планам вредительской политики- январь, февраль- отключаем энергию, чтобы не было в домах( особенно сельских) ни тепла, ни воды, ни света, чтобы замёрзли трубы.
А ещё, чтобы все мы больше болели и подыхали на радость ИМ!
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