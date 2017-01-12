В Липецке завтра отключение элекроэнергии

В связи с производством ремонтно-восстановительных работ на сетях электроснабжения 13 января с 09.00 до 17.00 будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
ул. Тульская,
ул. И.Франко,
ул. Курская,
ул. Минина,
ул. Пожарского,
ул. Восточная,
ул. Доменщиков,
ул. Лавочкина,
ул. Пожарского,
ул. Шоссейная,
ул. Бородинская,
ул. Карбышева,
СНТ «Сокол-1»,
СТ «Строитель».
с 9.00 до 16.00:
ул. Ковалевской,
ул. Олега Кошевого,
ул. Партизанская,
ул. Спартака,
пр. Ильича.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236-075.