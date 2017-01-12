В Липецке устроят дефиле «Бизнес-леди»

В рамках выбора «Мисс Финуниверситет».

Липецкий филиал Финансового университета пр Правительстве России готовится выбрать свою самую лучшую студентку. 26 января в стенах вуза состоится конкурс "Мисс Финуниверситет (Липецкий филиал)-2017".Конкурсанткам придется пройти несколько этапов испытания. Первое — самопрезентация. Девушки в течение трех минут смогут в свободной форме рассказать о себе, своих увлечениях и достижениях. Вторым этапом станет фотоконкурс: жюри оценит пять снимков в разных образах — от стандартного фото в полный рост до снимка в спортивной одежде. Одним из самых зрелищных станет третий этап — дефиле в официально-деловом стиле «Бизнес-леди». Следом за этим девушки покажут себя в вечерних платьях. Конкурс завершится калейдоскопом творческих номеров.К претенденткам на звание "Мисс Финуниверситет (Липецкий филиал)-2017" предъявляют высокие требования. Так, девушки в заявке должны указать массу сведений о себе. Среди них: гражданство, награды за успехе в работе или учебе, свидетельства творческих побед, рассказ о трех главных достоинствах личности.