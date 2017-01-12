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НовостиОбщество

В Липецке устроят дефиле «Бизнес-леди»

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12 января 2017 г., 11:06
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В Липецке устроят дефиле «Бизнес-леди»

В рамках выбора «Мисс Финуниверситет».

Липецкий филиал Финансового университета пр Правительстве России готовится выбрать свою самую лучшую студентку. 26 января в стенах вуза состоится конкурс "Мисс Финуниверситет (Липецкий филиал)-2017".

Конкурсанткам придется пройти несколько этапов испытания. Первое — самопрезентация. Девушки в течение трех минут смогут в свободной форме рассказать о себе, своих увлечениях и достижениях. Вторым этапом станет фотоконкурс: жюри оценит пять снимков в разных образах — от стандартного фото в полный рост до снимка в спортивной одежде. Одним из самых зрелищных станет третий этап — дефиле в официально-деловом стиле «Бизнес-леди». Следом за этим девушки покажут себя в вечерних платьях. Конкурс завершится калейдоскопом творческих номеров.

К претенденткам на звание "Мисс Финуниверситет (Липецкий филиал)-2017" предъявляют высокие требования. Так, девушки в заявке должны указать массу сведений о себе. Среди них: гражданство, награды за успехе в работе или учебе, свидетельства творческих побед, рассказ о трех главных достоинствах личности.
Теги новости: Конкурс, мисс, дефиле
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цирк
12 января 2017 г., 11:12
еще одни ряженные расскажут о своих достижениях, тут клоуны казаки всем надоели со своими крестами, а нам еще предлагают выбирать.
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