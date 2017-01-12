Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.11:23
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Добровском районе проверили 181 бутылку алкоголя

Рекомендую
0
12 января 2017 г., 10:33
168
Изменить шрифт
В Добровском районе проверили 181 бутылку алкоголя

Смотрели на легальность, качество спиртного и цены.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Добровском районе в 5 магазинах была проверена 181 бутылка алкогольной продукции, в том числе: водки – 98 бутылок; вина - 25 бутылок; винных напитков – 15 бутылок; коньяка - 5 бутылок; шампанских вин – 18 бутылок; настоек горьких - 5 бутылок; бальзамов и ликеров – 10 бутылок; виски, рома, джина - 5 бутылок.

На момент исследования фактов оборота алкогольной продукции, содержащей признаки подделки федеральной специальной и акцизной марок не установлено, алкогольной продукции содержащей посторонние примеси, включения, осадок – не обнаружено.

Управление потребрынка информирует, что с 25 июля 2016 года на игристые вина и шампанское при розничной продаже игристого вина (шампанского) минимальные розничные цены – 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции.

Ответственность за низкие цены в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” контроль за соблюдением ценообразования будет осуществлять Росалкогольрегулирование.

Продавцам, которые будут реализовывать шампанское ниже установленного уровня цен грозит административная ответственность по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Размер штрафа за занижение минимальных цен на алкоголь, согласно ее санкциям составляет:
для продавца розничного магазина – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – 50 тысяч рублей; для юридических лиц – 100 тысяч рублей.

Аналогичная ответственность предусмотрена за реализацию ниже минимально установленных цен всех остальных видов алкоголя, например водки, коньяка и крепких вин. Поэтому все организации, которые торгуют шампанским должны привести свою ценовую политику в соответствие с приказом Минфина.

Ниже минимально установленных цен в розничной продаже в вышеуказанных магазинах не обнаружено.
Теги новости: Алкоголь, спиртное
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

Школы Липецка 9 января начинают работу
Школы Липецка 9 января начинают работу
06.01.2017 21:01:57
80
22350
20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
74
20354
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
07.01.2017 13:41:18
31
19194
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
08.01.2017 15:15:29
35
17436
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
05.01.2017 10:38:01
37
15427
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро