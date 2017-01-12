В Добровском районе проверили 181 бутылку алкоголя

Смотрели на легальность, качество спиртного и цены.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в Добровском районе в 5 магазинах была проверена 181 бутылка алкогольной продукции, в том числе: водки – 98 бутылок; вина - 25 бутылок; винных напитков – 15 бутылок; коньяка - 5 бутылок; шампанских вин – 18 бутылок; настоек горьких - 5 бутылок; бальзамов и ликеров – 10 бутылок; виски, рома, джина - 5 бутылок.На момент исследования фактов оборота алкогольной продукции, содержащей признаки подделки федеральной специальной и акцизной марок не установлено, алкогольной продукции содержащей посторонние примеси, включения, осадок – не обнаружено.Управление потребрынка информирует, что с 25 июля 2016 года на игристые вина и шампанское при розничной продаже игристого вина (шампанского) минимальные розничные цены – 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции.Ответственность за низкие цены в соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции” контроль за соблюдением ценообразования будет осуществлять Росалкогольрегулирование.Продавцам, которые будут реализовывать шампанское ниже установленного уровня цен грозит административная ответственность по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Размер штрафа за занижение минимальных цен на алкоголь, согласно ее санкциям составляет:для продавца розничного магазина – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – 50 тысяч рублей; для юридических лиц – 100 тысяч рублей.Аналогичная ответственность предусмотрена за реализацию ниже минимально установленных цен всех остальных видов алкоголя, например водки, коньяка и крепких вин. Поэтому все организации, которые торгуют шампанским должны привести свою ценовую политику в соответствие с приказом Минфина.Ниже минимально установленных цен в розничной продаже в вышеуказанных магазинах не обнаружено.