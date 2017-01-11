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НовостиОбщество

За год в Липецке родилось 7127 малышей

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11 января 2017 г., 16:53
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За год в Липецке родилось 7127 малышей

А вот женились в прошлом году заметно реже: в Липецке сыграли на 1042 свадьбы меньше.

Как рассказала GOROD48 начальник управления ЗАГС администрации Липецка Галина Белкина, в прошлом году в областном центре составлено 7127 актовых записей о рождении, когда как за 2015 год родилось 6994 малыша. То есть в этом году рождаемость выросла, кроме того, Липецк преодолел порог в 7 тысяч новорожденых.

Есть и ещё одна позитивная тенденция: смертность снижается. Так, в 2016 году умерли 6780 жителей Липецка, в 2015 году не стало 6861 человека.

Снижается и число разводов: в этом году распались 2349 семей, годом раньше развелись 2403 пары.

А вот жениться, к сожалению, стали реже: в этом году липчане сыграли 3887 свадеб, когда как в 2015 году - 4929. Всему виной високосный 2016 год.
Теги новости: рождаемость, демография
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