Областные управления потребительского рынка и ветеринарии заключили соглашение против фальсификата (ВИДЕО)

Фото управления потребительского рынка Липецкой области

Контролирующие и проверяющие организации объединяют усилия.

Сегодня две контролирующие структуры – управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области и региональное управление ветеринарии подписали документ о взаимодействии, который сами же назвали важнейшим.

Речь идет о более эффективном взаимодействии и координации сотрудничества в сфере рынка товаров и услуг. Соглашение предусматривает обмен информацией, совместные контрольно-надзорные мероприятия и мониторинг сельскохозяйственной продукции, поступающей в наш регион.

- Мы четко говорим нет фальсификату, - сообщил начальник управления потребрынка Николай Киреев, - Заключив соглашение, мы начинаем работать так сказать в «парном катании». Мы не допустим в Липецкую область ни мясной, ни молочной продукции, являющейся фальсификатом.

Ранее управление потребительского рынка заключила соглашения о совместных действиях с территориальными управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора, которые по мнению Николая Киреева, помогут эффективнее бороться с фальсифицированной сельскохозяйственной продукцией.