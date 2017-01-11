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НовостиСпорт

Дмитрия Куликова продолжает мучить травма

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11 января 2017 г., 08:49
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Дмитрия Куликова продолжает мучить травма
Фото NHL

В своем самом неудачном сезоне за океаном наш земляк вновь присел на скамейку.

Единственный липчанин в Национальной хоккейной лиге 26-летний защитник «Баффало Сейбрз» Дмитрий Куликов не принял участие в домашнем победном матче своей команды над «Филадельфией» - 4:1.

Причина – рецидив старой травмы, полученной еще во время предсезонной подготовки.

Пропустив значительную часть сезона из-за травмы спины, Куликов вернулся в строй, но перед Новым годом случился рецидив, и Дмитрий вновь был вынужден обратиться к медикам. Сначала предполагалось, что Куликов пропустит один-два матча, но 7 января защитник вновь был помещён в список травмированных.

- Я бы хотел сказать, что он вернётся в ближайшие дни, но, судя по всему, он пропустит ещё более недели. Он чувствует себя лучше, и будем надеяться, так и продолжится и он сможет вскоре присоединиться к команде, — сказал главный тренер «Баффало» Дэн Байлсма, - Но реальность опровергла эти ожидания.

В нынешнем чемпионате Дмитрий сыграл только 20 матчей, набрав одно очко за результативную передачу.

Теги новости: Хоккей, НХЛ, Дмитрий Куликов.
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