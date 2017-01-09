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НовостиОбщество

23 000 липчан пришли на каникулах в парк

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0
09 января 2017 г., 15:48
258
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23 000 липчан пришли на каникулах в парк

Учреждение подвело итоги отдыха.

Как сообщает Нижний парк, за время новогодних каникул рекреационную зону Липецка посетили порядка 23 000 гостей. В первые длинные выходные года учреждение культуры приготовило для посетителей 22 мероприятия.

Кроме того, в парке НЛМК 1 января состоялась праздничная новогодняя дискотека, куда пришли 1200 человек. Красочный иллюминированный каток в Нижнем парке за новогодние каникулы посетили более 4 000 человек.

Впрочем, у липчан и гостей города еще есть шанс попробовать лед Нижнего парка. Там всем желающих показать свои умения ждут в будни с 13 до 22 часов, а в выходные — с 10 до 22 часов.
Теги новости: Каникулы
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