23 000 липчан пришли на каникулах в парк

Учреждение подвело итоги отдыха.

Как сообщает Нижний парк, за время новогодних каникул рекреационную зону Липецка посетили порядка 23 000 гостей. В первые длинные выходные года учреждение культуры приготовило для посетителей 22 мероприятия.Кроме того, в парке НЛМК 1 января состоялась праздничная новогодняя дискотека, куда пришли 1200 человек. Красочный иллюминированный каток в Нижнем парке за новогодние каникулы посетили более 4 000 человек.Впрочем, у липчан и гостей города еще есть шанс попробовать лед Нижнего парка. Там всем желающих показать свои умения ждут в будни с 13 до 22 часов, а в выходные — с 10 до 22 часов.