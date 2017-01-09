За первую неделю года гриппом и ОРВИ заболели 3 700 жителей области

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Зараза все не уходит: эпидпорог превышен на 5 процентов.

За прошедшую неделю среди жителей области было зарегистрировано 3734 случая гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости превысил эпидпорог на 5%.

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзлра.

70% всех случаев по области были зарегистрированы среди жителей г. Липецка (2599 случаев ОРВИ и гриппа).

В структуре лабораторно подтвержденных случаев гриппа по-прежнему преобладает вирус подтипа A(H3N2) (99% всех лабораторно подтвержденных случаев). Однако, отмечаемое снижение показателей в большой мере связано с низкой обращаемостью за медицинской помощью в период «новогодних каникул».

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ в области продолжается комплекс противоэпидемических ограничительных мероприятий, введенный постановлениями главного государственного санитарного врача по Липецкой области и его заместителей по административным территориям «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ» на 13 административных территориях (Липецке, Ельце, Воловском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Тербунском, Усманском районах).