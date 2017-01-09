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НовостиОбщество

За первую неделю года гриппом и ОРВИ заболели 3 700 жителей области

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1
09 января 2017 г., 14:05
5
944
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За первую неделю года гриппом и ОРВИ заболели 3 700 жителей области
Фото http://gippokrat-plus.ru

Зараза все не уходит: эпидпорог превышен на 5 процентов.

За прошедшую неделю среди жителей области было зарегистрировано 3734 случая гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости превысил эпидпорог на 5%.

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзлра.

70% всех случаев по области были зарегистрированы среди жителей г. Липецка (2599 случаев ОРВИ и гриппа).

В структуре лабораторно подтвержденных случаев гриппа по-прежнему преобладает вирус подтипа A(H3N2) (99% всех лабораторно подтвержденных случаев). Однако, отмечаемое снижение показателей в большой мере связано с низкой обращаемостью за медицинской помощью в период «новогодних каникул».

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ в области продолжается комплекс противоэпидемических ограничительных мероприятий, введенный постановлениями главного государственного санитарного врача по Липецкой области и его заместителей по административным территориям «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ» на 13 административных территориях (Липецке, Ельце, Воловском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Тербунском, Усманском районах).

Теги новости: Грипп, ОРВИ.
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Ваши комментарии
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09 января 2017 г., 14:58
В интернете пишут,что пик заболеваемости придется на конец января,февраль!Действительно,зачем тогда детей в школу отправляют,неужели нельзя продлить карантин?!Школьная программа подождет,здоровье наших детей гораздо важнее!!!
Родитель
09 января 2017 г., 14:51
Ребёнку завтра в школу, боязно(((
Ксения
09 января 2017 г., 14:43
А это у нас решается на местечко воскресенье уровне. Павлов сказал выходить 11 января, а директорам школ некоторых он не указ. Например в 9 школе директор приказал выходить 9 января. Каждый у нас сам себе начальник. Поэтому порядку у нас негде взяться.
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