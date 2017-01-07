В Польше из-за морозов погибли десять человек‍

Число жертв заморозков может возрасти

Жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.В самый холодный день – в пятницу – погибли сразу семь человек. По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Польше опустится до минус 14 градусов.Полиция призвала население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти.