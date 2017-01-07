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НовостиВ мире

В Польше из-за морозов погибли десять человек‍

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07 января 2017 г., 16:25
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Число жертв заморозков может возрасти

Жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В самый холодный день – в пятницу – погибли сразу семь человек. По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Польше опустится до минус 14 градусов.

Полиция призвала население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти.
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