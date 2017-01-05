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НовостиПроисшествия

82-летняя липчанка отдала мошенницам 80 тысяч рублей

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05 января 2017 г., 15:25
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82-летняя липчанка отдала мошенницам 80 тысяч рублей

Пенсионерка поверила в порчу.

Жертвой мошенниц стала 82-летняя жительница в Липецке. За снятие порчи женщина заплатила 80 000 рублей.

Пенсионерку две мошенницы встретили на улице Космонавтов. Преступницы, по виду цыганки, заявили липчанке, что на нее наложена порча. Чтобы избавиться от проклятья мошенницы предложи провести обряд над всеми сбережениями пенсионерки. Пожилая женщина отдала им 80 000 рублей, которые мошенницы обещали вернуть после обряда. Однако больше ни ведуний, ни денег пенсионерка не увидела.  
Теги новости: мошенничество
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