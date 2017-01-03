Искать:
3
Вторник, 3 января 2017 г.22:43
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В выходные в Липецке продолжают следить за ценами

Рекомендую
0
03 января 2017 г., 22:08
137
Изменить шрифт
В выходные в Липецке продолжают следить за ценами

Сегодня проверяющие наведались в 5 магазинов.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня был проведен мониторинг цен на социально-значимые продукты питания в 5-ти торговых предприятиях Липецка: в магазинах на улицах Космонавтов, Терешковой и Циолковского.

По результатам проведенного мониторинга,   самая высокая цена на кур охлажденных завозных зафиксирована на уровне 141,00 руб./кг., на масло подсолнечное -114,00 руб./л.  Среди обследованных торговых предприятий, самая низкая цена на овощи сезонные (картофель, лук репчатый, капуста белокочанная) отмечена на уровне: картофель – 7,70руб./кг.; лук репчатый – 7,70 руб./кг.; капусту белокочанную – 11,30 руб./кг.

По результатам мониторинга проведен сравнительный анализ розничных цен в 4-х торговых предприятиях на крупу гречневую, рисовую, пшенную. Самая дорогая гречка стоит 78,9 рубля, а минимум она обойдется в 59,61 рубля за килограмм. Рис стоит от 38,72 до 48,13 рубля, пшенная крупа - от 20,63 до 26,87 рубля.
Теги новости: Цены, магазин, продукты
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Популярные новости

Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
30.12.2016 09:59:18
109
17359
Три ножевых и пропавшая девочка
Три ножевых и пропавшая девочка
01.01.2017 09:47:15
14
12481
Липчанин угрожает взорвать дом
Липчанин угрожает взорвать дом
02.01.2017 20:47:19
49
11149
В новогоднюю ночь произошло лобовое столкновение
В новогоднюю ночь произошло лобовое столкновение
01.01.2017 02:03:42
13
9457
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!
28.12.2016 15:17:50
61
9434
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро