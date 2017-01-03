В выходные в Липецке продолжают следить за ценами

Сегодня проверяющие наведались в 5 магазинов.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня был проведен мониторинг цен на социально-значимые продукты питания в 5-ти торговых предприятиях Липецка: в магазинах на улицах Космонавтов, Терешковой и Циолковского.По результатам проведенного мониторинга, самая высокая цена на кур охлажденных завозных зафиксирована на уровне 141,00 руб./кг., на масло подсолнечное -114,00 руб./л. Среди обследованных торговых предприятий, самая низкая цена на овощи сезонные (картофель, лук репчатый, капуста белокочанная) отмечена на уровне: картофель – 7,70руб./кг.; лук репчатый – 7,70 руб./кг.; капусту белокочанную – 11,30 руб./кг.По результатам мониторинга проведен сравнительный анализ розничных цен в 4-х торговых предприятиях на крупу гречневую, рисовую, пшенную. Самая дорогая гречка стоит 78,9 рубля, а минимум она обойдется в 59,61 рубля за килограмм. Рис стоит от 38,72 до 48,13 рубля, пшенная крупа - от 20,63 до 26,87 рубля.