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НовостиОбщество

Полиция напоминает о бдительности во время массовых мероприятий

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1
31 декабря 2016 г., 10:54
2
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Полиция напоминает о бдительности во время массовых мероприятий

В преддверии праздничных дней руководство липецкой полиции просит граждан проявлять бдительность.

При участии в массовых мероприятиях необходимо обращать особое внимание на подозрительных людей и предметы, оставленные без присмотра. Обо всех ставших известными фактах, граждане могут сообщить сотрудникам полиции присутствующим на улицах города или позвонить по номеру 02, с мобильного телефона звонок будет бесплатный по номеру 102 или 112. Каждое сообщение будет проверено. Сотрудники полиции просят липчан и гостей города относиться с пониманием к мерам, принимаемым сотрудниками органов внутренних дел для обеспечения безопасности людей.
Теги новости: полиция
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это правда
31 декабря 2016 г., 11:11
ляпчанин,
а то еще пипчане пиротехнику задницу запхают, а после того как родное очко станет похожим на английский флаг начнут обвинять китайцев, ЕС, евреев и американцев
ляпчанин
31 декабря 2016 г., 11:03
главное чтобы с пиротехникой были поосторожнее)))
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