Полиция напоминает о бдительности во время массовых мероприятий

В преддверии праздничных дней руководство липецкой полиции просит граждан проявлять бдительность.

При участии в массовых мероприятиях необходимо обращать особое внимание на подозрительных людей и предметы, оставленные без присмотра. Обо всех ставших известными фактах, граждане могут сообщить сотрудникам полиции присутствующим на улицах города или позвонить по номеру 02, с мобильного телефона звонок будет бесплатный по номеру 102 или 112. Каждое сообщение будет проверено. Сотрудники полиции просят липчан и гостей города относиться с пониманием к мерам, принимаемым сотрудниками органов внутренних дел для обеспечения безопасности людей.