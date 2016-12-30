В Липецкой области сняли с реализации 23 партии спиртосодержащей продукции

В том числе тоник «Медовый», «Хлебный», лосьон «Вита-септ», настойка «Боярышника».

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в соответствии поручением правительства России, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016г. № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» проводятся надзорные мероприятия за производством и оборотом спиртосодержащей продукции.Специалистами управления проверено 129 предприятий розничной торговли, реализующие спиртосодержащую пищевую продукцию и непищевую продукцию, аптечных учреждений, исследовано 48 проб спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции.За нарушения требований технических регламентов, связанных с хранением продукции, сопроводительной документацией, маркированием составлено 94 протоколов об административном правонарушении, снято с реализации 23 партии спиртосодержащей продукции объемом 1191,8 литра, в том числе непищевой 1052,8 литра. Так, снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция, приостановленная в розничной торговле - тоник «Медовый», «Хлебный», лосьон «Вита-септ», настойка «Боярышника» общим объемом 15,1 литра.Информируем потребителей, что спиртосодержащая непищевая продукция, в том числе парфюмерно-косметическая, товары бытовой химии не предназначена для применения в пищевых целях. Для приема информации от граждан о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции, а также консультирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным вопросам в Управлении организована «горячая линия».Мероприятия по контролю за реализацией спиртосодержащей продукции с отбором проб для проведения лабораторных исследований продолжаются.