Обычный пенсионер превратил Грязи в сказку

Украшения его дома стали меккой для фотографии.

Владимир Ломов — вышедший на пенсию водитель. Мужчине 67 лет, он живет в частном домике в городе Грязи Липецкой области. Казалось бы, ничем не примечательный россиянин. Ан нет! У мужчины удивительный талант и несокрушимая тяга к прекрасному. Владимир Дмитриевич и игрушки сделает, и праздник всему городку подарит. Сейчас около его выложенного мозаичными сказочными картинками домика поселились новогодние персонажи.- Работа над скульптурами заняла около двух недель. Первым стал символ наступающего года Петух. Позже компанию ему составили Дед Мороз, Заяц и Мишка, Снеговик. Мой дедушка мастерил такие фигуры и когда я была ребенком, в середине 90-х. Сейчас старается ради 6-летней правнучки. В этом году зима удалась как никогда снежная, поэтому впервые примерно за пять лет наш двор украсили его работы, - рассказала GOROD48 внучка подарившего праздник грязинцам Алена Останкова.Если раньше мозаичный домик занимал взгляд прохожих, то теперь сфотографироваться со снежными фигурами едут со всех окрестностей. Приезжают даже ночью! А хозяева дома и рады: дарить праздничные эмоции всегда приятно. Радуют взгляд и сами фигуры: видна кропотливая работа, тонкое мастерство обращения с красками. Кстати, снежные герои раскрашены обычной акварелью.Конечно, не обходится и без вандалов. Например, Петушку приходилось уже восстанавливать. Но Владимир Ломов не унывает и готовится подарить землякам новую забаву. Скоро возле его домика на улице 9 Мая можно будет увидеть целую снежную крепость. На потеху детворе и на радость взрослым!