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НовостиОбщество

Обычный пенсионер превратил Грязи в сказку

Рекомендую
4
30 декабря 2016 г., 09:26
8
1900
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Обычный пенсионер превратил Грязи в сказку

Украшения его дома стали меккой для фотографии.

Владимир Ломов — вышедший на пенсию водитель. Мужчине 67 лет, он живет в частном домике в городе Грязи Липецкой области. Казалось бы, ничем не примечательный россиянин. Ан нет! У мужчины удивительный талант и несокрушимая тяга к прекрасному.  Владимир Дмитриевич и игрушки сделает, и праздник всему городку подарит. Сейчас около его выложенного мозаичными сказочными картинками домика поселились новогодние персонажи.

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- Работа над скульптурами заняла около двух недель. Первым стал символ наступающего года Петух. Позже компанию ему составили Дед Мороз, Заяц и Мишка, Снеговик. Мой дедушка мастерил такие фигуры и когда я была ребенком, в середине 90-х. Сейчас старается ради 6-летней правнучки. В этом году зима удалась как никогда снежная, поэтому впервые примерно за пять лет наш двор украсили его работы, - рассказала GOROD48 внучка подарившего праздник грязинцам Алена Останкова.

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Если раньше мозаичный домик занимал взгляд прохожих, то теперь сфотографироваться со снежными фигурами едут со всех окрестностей. Приезжают даже ночью! А хозяева дома и рады: дарить праздничные эмоции всегда приятно. Радуют взгляд и сами фигуры: видна кропотливая работа, тонкое мастерство обращения с красками. Кстати, снежные герои раскрашены обычной акварелью.

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Конечно, не обходится и без вандалов. Например, Петушку приходилось уже восстанавливать. Но Владимир Ломов не унывает и готовится подарить землякам новую забаву. Скоро возле его домика на улице 9 Мая можно будет увидеть целую снежную крепость. На потеху детворе и на радость взрослым!

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Теги новости: Талант, праздник, снег, фигура
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Ваши комментарии
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Ника
30 декабря 2016 г., 11:00
Молодец! Побольше бы таких людей было!
Галина
30 декабря 2016 г., 10:39
Спасибо за красоту и желание подарить радость! Как хорошо, что есть такие прекрасные люди, которые делают наш мир ярче и добрее!
Елена
30 декабря 2016 г., 10:18
Очень красиво и радостно на душе! ВОт надо бы отблагодарить таких пенсионеров,которые живут для народа. Таких мало !
Все комментарии (8)
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