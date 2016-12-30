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НовостиОбщество

Водитель "Лады" погиб при столкновении автомобиля с деревом

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30 декабря 2016 г., 08:53
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Водитель "Лады" погиб при столкновении автомобиля с деревом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек, 1 погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 29 декабря в Липецке на улице 50 лет НЛМК 56-летний водитель «Лады-219060» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая после оказания помощи отпущена.

В Усманском районе в 19.30 на автодороге Усмань – Студенки 53-летний водитель автомобиля «Лада-11740» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате сам водитель от полученных травм скончался на месте, а две его пассажирки после оказания помощи были отпущены.

В Ельце в 7.25 на Московском шоссе 54-летний водитель «ВАЗ-2111» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 46-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 770 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 60, превышение скорости – 382, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 108.
Теги новости: авария, ДТП
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