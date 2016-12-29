Двух женщин будут судить за разбойное нападение на 85-летнюю пенсионерку

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин 17 и 20 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, 21 октября две молодые женщины приехали в село Волчье Добровского района для попрошайничества. Зайдя в дом 85-летней пенсионерки и представившись беженками, они попросили одиноко проживающую хозяйку о помощи. Сердобольная пенсионерка в гостеприимстве не отказала - накормила гостей, дала им деньги, продукты питания и проводила. Но этого им показалось мало. Задумав совершить разбойное нападение, гостьи вернулись в дом пенсионерки. В поисках денежных средств они применили физическую силу, ударив и толкнув хозяйку дома. Женщина стала кричать. Тогда одна из обвиняемых взяла топор, замахнулась и пригрозила ей убийством. После чего разбойницы закрыли пенсионерку в кладовке, забрали три тысячи рублей и с места преступления скрылись. Однако далеко уйти им не удалось. Прибежавшая на крики потерпевшей соседка обратилась в правоохранительные органы и, благодаря их оперативности злоумышленницы были задержаны.На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления обвиняемые признали в полном объеме. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.