В новогоднюю ночь до -13

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде мороси и снежных зерен, местами гололедно-изморозевые отложения.

Ветер юго-западный 7-12 м/сек. Температура ночью 3-8 мороза, при прояснениях до -13, днем 1-6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие осадки в виде снежных зерен, местами гололедно-изморозевые отложения. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 37 градусов мороза.