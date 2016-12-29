В Липецкой области отменен карантин по чуме свиней

Часть запретов оставили в силе.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление об отмене карантина по африканской чуме свиней на территории Лев-Толстовского района. Ограничительные меры были введены 17 декабря из-за обнаружения зараженного АЧС дикого кабана.Вместе с отменой карантина часть ограничений оставили в силе. Так, в течение полугода на территории очага и угрожаемых зон сохранили запрет на вывоз свиней и свинины без тепловой обработки, так как вирус АЧС погибает при +70С. Кроме того, в указанный срок нельзя продавать свиней и покупать хрюшек у населения. Ограничения по большей части касаются расположенных в районе мясных производств.Напомним, что с начала года на территории Липецкой области обнаружен 271 павший дикий кабан. Из них у 4 особей в патматериале выделен вирус АЧС. В связи со сложившейся обстановкой в регионе продолжает действовать запрет на любительскую и спортивную охоту на кабана как в летний, так и в осенне-зимний период сезона охоты 2016-2017 года. В настоящее время принят план мероприятий по предотвращению возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории Липецкой области.