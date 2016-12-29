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НовостиОбщество

Липчан зовут на святки

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29 декабря 2016 г., 10:29
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Липчан зовут на святки

Вечер состоится в музее.

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства приглашает жителей города металлургов и его гостей на «Святочный вечер в доме купца Болховитинова». В музее всех желающих ждут в 17 часов 8 января.

Главными героями праздника выступит семейный дуэт. Алексей и Надежда Бондаренко подарят гостям вечера светлые песни в свое исполнении. Выступлении состоится в интерьере музейного проекта «Липецкие истории». Гостям представят церковные мотивы, старинные песни и душевное исполнение произведений о снеге, зиме и человеческих отношениях.

Вход свободный.
Теги новости: Вечер, святки
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