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На НЛМК подвели итоги программы «Молодой специалист - 2016»

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28 декабря 2016 г., 15:53
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На НЛМК подвели итоги программы «Молодой специалист - 2016»

На Новолипецком металлургическом комбинате, основной площадке Группы НЛМК, подвели итоги корпоративной программы «Молодой специалист НЛМК», которая нацелена на активное вовлечение молодых работников в решение производственных задач, развитие у них инициативы и творческих способностей. Звание лучшего молодого специалиста присвоено 26 работникам из 44 подразделений комбината.

Корпоративная программа «Молодой специалист НЛМК» действует на комбинате с 2006 года и рассчитана на молодых работников в возрасте до 30 лет, окончивших высшие учебные заведения. За 11 лет в ней приняли участие 1347 работников предприятия, в том числе 109 человек – в 2016 году. Для них в течение года было проведено 75 мероприятий, включая тренинги, семинары, экскурсии по комбинату, спортивные соревнования.

Программа осуществляется в два этапа и рассчитана на два года. Первый этап проводится в Школе молодого специалиста, второй - в структурном подразделении под руководством опытного наставника. Для лучших молодых специалистов разрабатывается Индивидуальный план развития, который помогает совершенствовать профессиональные, личностные и управленческие компетенции.

«После оценки результатов работы молодых специалистов мы рассматриваем вопрос дальнейшего использования их потенциала на комбинате. Для сотрудников, добившихся лучших результатов в программе, предусмотрена система стимулирования: надбавки к заработной плате, преимущественное право приобретения жилья на льготных условиях, включение в состав кадрового резерва для назначения на перспективную должность», -прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

В 2016 году в различных программах повышения квалификации и развития персонала участвовало более 14 тыс. сотрудников НЛМК. В этом году в 25-х профессиональных соревнованиях состязались более 1,6 тыс. работников комбината, из них лучшими признаны 100 человек, сообщает пресс-служба предприятия.
Теги новости: кадры
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