В Липецке осудили гражданку России за… патриотизм!

Находящуюся на девятом месяце беременности липчанку оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она прописала в своем доме семью беженцев из Донбасса.

С 33-летней Юлией Таболиной мы договорились встретиться на ее рабочем месте - несмотря на поздний срок беременности, она продолжает гравировать надгробные памятники в своей мастерской на улице Ильича. Там, среди мраморных плит с портретами умерших липчан, женщина рассказывает, как ее сделали «уголовницей» только за то, что она протянула руку помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации:- Я случайно познакомилась с Натальей Михайловной, когда та пришла ко мне по объявлению - мне на работе нужен был помощник. Когда разговорились, выяснилось, что летом 2014 года ее семья (она, ее муж, дочь, сын и внук) была вынуждена сбежать от войны из Донбасса в Россию. Здесь они сделали все, что требовал закон, чтобы легализовать свое пребывание. Сначала жили в селе Воронец Елецкого района, где работали на ликеро-водочном заводе. Потом, когда завод закрыли, перебрались в Липецк. Но все их попытки устроиться на работу заканчивались отказом из-за отсутствия регистрации.С этих слов Таболина, которой только что вынесли приговор по ст. 322.2 УК РФ, подразумевающий наказание за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», начала рассказ о своей судимости.Юлия, по ее словам, выросла на заповеди «помоги ближнему своему». Вот и в этот раз она не осталась равнодушной: сначала помогла своей новой знакомой с работой, потом одолжила ей денег, а затем предложила зарегистрировать всю семью Натальи Михайловны с согласия мужа в своем доме.- Они же там под бомбами были! Потом их пустили к нам в страну и что, они стали никому не нужны? - до сих пор изумляется женщина, которую суд оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной в уголовном преступлении.Таболина на тот момент краем уха слышала о «резиновых квартирах», хозяева которых за деньги прописывают хоть сто, хоть двести гастарбайтеров. Прописывая в своем доме попавших в беду украинцев, они и не подумала, что впоследствии ее обвинят в фиктивной регистрации иностранцев. А закон - он «дура лекс», как говорили древние, - суров. И ожидающая рождения второго ребенка липчанка вскоре ощутила приближение неотвратимости наказания.Вначале ей позвонил участковый уполномоченный и спросил, правда ли, что она прописала у себе дома иностранных граждан? Правда, ответила простая, как мраморная плита, художница. Потом к ней домой пришел другой сотрудник полиции и предложил дать показания на этот счет. Она и дала. А также впустила его в дом и позволила осмотреть комнаты насчет отсутствия в них беженцев из Украины. Таболина была настолько искренней, что сообщила полицейскому о том, где на самом деле живет семья Натальи Михайловны, а также дала ему контакты своих фиктивных квартирантов.- А потом мне позвонили из отдела полиции и сообщили, что в отношении меня возбуждено уголовное дело! Я до последнего не верила, что оно дойдет до суда. Когда дознаватель сообщила мне, что я - обвиняемая, подумала, что все обойдется административной ответственностью, - говорит беременная.Юлия так считала потому, что все ее собеседники в погонах были исключительно милы в общении. Никто ей не грубил, никто не пугал. Улыбки, любезности, смех. Она не чувствовала за собой вины, а потому не обзавелась адвокатом. Подписывала все документы, которые ей давали, ведь ее уверяли, что, скорее всего, ей ничего не будет, и, возможно, все ограничится порицанием, не более. Дознаватель в конце расследования настоятельно порекомендовала подследственной написать заявление в суд о слушании ее уголовного дела в особом порядке. Мол, ничего страшного, подписывайте, так вам будет только лучше.Доверие к правоохранительным органам сыграло злую шутку: Таболина пошла в мировой суд, желая объяснить свою невиновность, но ей в скоропостижном процессе не дали и рта открыть - она же самолично согласилась на вынесение приговора без судебного следствия! Судья Ольга Коваль, зачитав обвинительное заключение, вынесла вердикт: признать подсудимую виновной в совершении инкриминированного ей преступления, оштрафовав на 20 тысяч рублей.- Меня поразила примененная ко мне формулировка: «Реализуя свой преступный замысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан...» - возмущается Таболина, которая не получила от беженцев из Тореза ни копейки (за «левую» регистрацию в Липецке дерут, между прочим, по полторы тысячи рублей в месяц. - Прим.).- После вынесения приговора я стала «уголовницей», - сокрушается липчанка. - То есть я испортила репутацию сыну, который желает попасть на службу в армию в спецназ. Ведь когда военные пробьют данные членов его семьи, выяснится, что его мать судима по уголовной статье.До этого случая Таболина считала себя патриотом. А сейчас сто раз подумает, помогать ли людям, оказавшимся в беде. Разговор с корреспондентом GOROD48 она заканчивает так:- Если на моих глазах кто-то будет тонуть, я еще подумаю, спасать ли его. Ведь если у меня не получится, и он утонет, скажут: «Хотела утопить!»Сейчас Юлия Таболина желает подать апелляционную жалобу на приговор мирового суда. С помощью адвоката Максима Невзорова она собирается представить суду вышестоящей инстанции судебную практику по рассмотрению уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ.Таких людей, как она, в судах других субъектов РФ освобождают от уголовной ответственности с формулировкой: «деяние, предусмотренное ст. 322.2 УК РФ, может быть совершено только с прямым умыслом. Поступки лиц, которые действуют и иными формами вины, предусмотренными ст.ст. 25 и 26 УК РФ (косвенный умысел, легкомыслие или небрежность), не представляют той степени общественной опасности, при которой к людям необходимо применять меры уголовно-правового характера».При нашем с «уголовницей» на сносях разговоре присутствовала та самая Наталья Михайловна, косвенная виновница произошедшего. Женщина попросила не указывать в статье ее фамилии. Подтверждая все сказанное Юлией Таболиной, она признается, что очень боится за то, что сейчас, когда она и члены ее семьи ждут получения от УМВД РФ по Липецкой области разрешения на временное проживание в России, их за огласку этой истории выдворят из страны. В глазах беженки из Восточной Украины я увидел при этом нескрываемый страх. Не перед «киевской хунтой», а перед карательной системой страны, гражданкой которой она хочет стать.