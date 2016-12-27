Искать:
27
Вторник, 27 декабря 2016 г.13:06
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецке нелётная погода

Рекомендую
0
27 декабря 2016 г., 11:37
3
569
Изменить шрифт
В Липецке нелётная погода

Аэропорт "Липецк" пока не принимает и не отправляет рейсы.

Как сообщил GOROD48 директор липецкого аэропорта Владимир Малахов, в Липецке сегодня нелётная погода: из-за метели не хватает видимости для приёма и отправки самолётов. Такая погода, и, соотвественно, задержки рейсов сохранятся, по прогнозам,  до 14.00.

Задерживается рейс Москва-Липецк: из-за погоды борт  вылетел из Домодедово только в 10.58, а должен был в 9.15. Откладывается рейс из Липецка в Сочи - ведь лететь на юг должен тот же самолёт, который ждут из Москвы.

Екатеринбургский рейс и вовсе отменили. Но, по словам Владимира Малахова, это связано не с погодой - такое решение приняла авиакомпания.
Теги новости: аэропорт, вылет, прилёт, самолёт, Москва, Сочи, непогода
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

На обустройство госграницы в Липецке выделят еще 5 млн рублей
На обустройство госграницы в Липецке выделят еще 5 млн рублей
10.08.2016 15:13:58
18
1266
Липецк и Калугу свяжет авиасообщение
Липецк и Калугу свяжет авиасообщение
11.08.2016 13:14:33
14
1456
Самолет «Липецк-Сочи» вынужден сесть в соседнем Воронеже
Самолет «Липецк-Сочи» вынужден сесть в соседнем Воронеже
14.08.2016 12:19:48
27
7168
Самолет "Липецк-Сочи" благополучно приземлился в Воронеже
Самолет "Липецк-Сочи" благополучно приземлился в Воронеже
14.08.2016 12:46:03
10
5072
В Липецке задержат все вылеты на Москву
В Липецке задержат все вылеты на Москву
03.11.2016 09:24:37
1621
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Очередной шедевр
27 декабря 2016 г., 12:24
Новость, действительно, серьезная. И, как всегда, 100 ошибок в одной строчке.
лётчик
27 декабря 2016 г., 12:20
как солнце появится . так и лётная погода будет
....
27 декабря 2016 г., 11:59
Серьезная новость. 5 рейсов в неделю, как и вокзал 3 поезда в день.
Все комментарии (3)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро