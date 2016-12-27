В Липецке нелётная погода

Аэропорт "Липецк" пока не принимает и не отправляет рейсы.

Как сообщил GOROD48 директор липецкого аэропорта Владимир Малахов, в Липецке сегодня нелётная погода: из-за метели не хватает видимости для приёма и отправки самолётов. Такая погода, и, соотвественно, задержки рейсов сохранятся, по прогнозам, до 14.00.Задерживается рейс Москва-Липецк: из-за погоды борт вылетел из Домодедово только в 10.58, а должен был в 9.15. Откладывается рейс из Липецка в Сочи - ведь лететь на юг должен тот же самолёт, который ждут из Москвы.Екатеринбургский рейс и вовсе отменили. Но, по словам Владимира Малахова, это связано не с погодой - такое решение приняла авиакомпания.